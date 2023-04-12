إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالصف

أصيب 8 أشخاص كان يستقلون سيارة ربع نقل إثر انقلاب السيارة أعلى الدائري الإقليمي بالصف في الجيزة.



تلقت عمليات النجدة، بلاغا بوجود حادث انقلاب سيارة ربع نقل أعلى الدائري الإقليمي، وأمر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث بالتوجه سريعًا إلى مكان الحادث.



وبالانتقال والفحص، تبين انقلاب سيارة ربع نقل أعلى الطريق الدائري الإقليمي إثر انفجار الإطار الأمامي لها مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة بيد قائدها وانقلابها وإصابة قائدها و7 آخرين كانوا يستقلون السيارة.



كما تمّ إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلاقى العلاج وحرر محضر بالواقعة.