النقد الدولي يتوقع انكماش الاقتصاد البريطاني في 2023

توقع صندوق النقد الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الذي يصدر مرتين سنويًا أن الاقتصاد البريطاني سينكمش بنسبة 0.3 في المائة في عام 2023.

توقعات قاتمة للاقتصاد البريطاني

وقالت صحيفة فايننشال تايمز، إن وزير الخزانة البريطاني جيرمي هانت لم يتوقع مثل هذا التوقع للاقتصاد البريطاني حيث فشل هانت في إحداث نظرة ايجابية أو تفاؤلية عن الاقتصاد البريطاني.

وقالت الصحيفة: ومع نظرة مستقبلية أسوأ مما توقعه هانت حتى على المدى المتوسط، أظهرت توقعات صندوق النقد الدولي أن المملكة المتحدة كانت على وشك أن تفوت قاعدتين ماليتين رئيسيتين - انخفاض عبء الدين العام والاقتراض إلى أقل من 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028.

من بين جميع الدول المتقدمة الكبيرة الأخرى ، كان من المتوقع أن تتقلص ألمانيا فقط ، مع توقع انخفاض الناتج في أكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة 0.1 في المائة هذا العام، كان من المتوقع أن يكون أداء بعض الاقتصادات الأوروبية الصغيرة أسوأ من أداء المملكة المتحدة هذا العام لأنها عانت أكثر من ارتفاع أسعار الغاز بالجملة العام الماضي.

وشملت السويد وجمهورية التشيك وإستونيا، لكن صندوق النقد الدولي توقع أن يتوسع الثلاثة جميعًا في بقية عام 2023، منذ أن ظهرت مشاكلهم الرئيسية في نهاية عام 2022.

وبمقارنة الربع الرابع من عام 2023 مع العام السابق ، بما في ذلك الأداء فقط في عام 2023 ، كان من المتوقع أن يتقلص الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.4 في المائة ، وهو أسوأ من أي اقتصاد متقدم آخر باستثناء الدنمارك.

كانت توقعات النمو الروسي بنسبة 0.7 في المائة في عام 2023 أقوى من توقعات بريطانيا ، ولكن على عكس يناير ، لم ينتقد صندوق النقد الدولي المملكة المتحدة. قام بيير أوليفييه جورنشاس ، كبير الاقتصاديين في الصندوق ، بتجميعها مع منطقة اليورو كمنطقة من العالم حيث "يتركز التباطؤ".

هذا ومن المتوقع أن يلتقي هانت بوزراء مالية آخرين ومحافظين للبنوك المركزية في وقت يأمل فيه أن تكون المملكة المتحدة بعيدة عن دائرة الضوء.

وسيتلقى هانت بعض الطمأنينة من بيانات صندوق النقد الدولي. بعد توقع انكماش بنسبة 0.3 في المائة هذا العام ، تتوقع نموًا بنسبة 1 في المائة في عام 2024 ، يرتفع إلى 1.5 في المائة بحلول عام 2028.

ورداً على توقعات صندوق النقد الدولي ، قال هانت: "بفضل الخطوات التي اتخذناها ، يقول مكتب الميزانية في المملكة المتحدة إن المملكة المتحدة ستتجنب الركود.