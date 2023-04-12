الأربعاء 12 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة وإيقاف 9 حالات تعدٍ ومخالفات بناء بثلاث مراكز بالمنيا

إزالة تعديات
إزالة تعديات

نظمت الوحدات المحلية لمراكز محافظة المنيا حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإيقاف مخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص وذلك في إطار تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وتعليمات الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والعمل على رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتمكنت من إزالة 9 حالات تعدٍ ومخالفات بناء وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال عماد حسن، رئيس مركز ومدينة بني مزار، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، والدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار  الجهود المبذولة فى إزالة التعديات حفاظًا على الرقعة الزراعية، حيث قام هاني الخولي نائب رئيس المركز يرافقه إبراهيم محمد رئيس حي غرب وإدارة الازالات والاشغالات بازالة حالة تعدى بحوض فتح الباب طريق صندفا علي مساحة 10اسهم كما قام المهندس إيهاب عبد القوي نائب رئيس المركز بالتنسيق مع عيد السيد محمد رئيس الوحدة المحلية بشلقام وقسم الازالات بإزالة حالتين بناء على أرض زراعية خارج الحيز العمراني بقرية الجرنوس وتمكن سعد أسحق رئيس الوحدة المحلية ببنى على من إزالة حالة تعدى على ارض اصلاح زراعى بقرية ابشاق للمرة الثالثة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

واوضح المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة أن الوحدة المحلية لمركز مطاي واصل تنفيذ حملات إزالة التعديات بالبناء المخالف والعشوائي على أملاك الري والصرف والأراضي الزراعية، وأملاك الدولة والبناء فى المهد، حيث نفذت الوحدة المحلية لمركز مدينه مطاي باشراف على الكيال وفضل الجبالى نائبا رئيس المركز أزاله ٣ حالات تعدي منها حاله تعدي في المهد بقرية كوم العرب التابعه لمجلس قروى ابوان خارج الحيز وذلك بحضور رئيس القرية وازاله١ حاله اخري في المهد بحى غرب المدينه بحضور رئيس الحى وازاله١حاله تعدى اخرى بابوعزيز فى المهد خارج الحيز العمرانى وبحضور رئيس القرية. 

وأضاف محمد محمود رئيس الوحده المحليه بقرية تله التابعة لمركز المنيا أن الوحده المحليه بالقريه وأجهزتها التنفيذيه تمكنت من تنفيذ حمله مكثفه لأعمال النظافه وإزالة ألتعديات على الأراضى الزراعيه واراضى املاك الدوله واسفرت الحمله على رصد وإزالة  حالة تعدى بالبناء المخالف على اراضى زراعية بمساحة ٥ سهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف لمنع البناء العشوائى واحتراما لسلطة القانون وحفاظا على حقوق الأجيال القادمة فى المحاصيل الزراعية وحمايتها من التبوير. 

وأكد اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا أن قسم التنظيم التابع للوحدة المحلية لقرية دمشير رصد وأزال حالة تعدي على ارض زراعيه بمساحه قيراط و ٦ أسهم للمره الثالثه بقرية عاصم ادمو وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

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المنيا إزالة تعديات ومخالفات بناء مراكزي بني مزار ومطاي والمنيا الدكتور محمد حلمي رئيس مركز مغاغة عماد حسن رئيس مركز بني مزار

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