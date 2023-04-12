"الأرصاد" تحذر المواطنين من طقس الأربعاء

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل الطقس خلال الأيام المقبلة، قائلة: “خلال هذه الأيام نشهد تقلبات جوية حادة وسريعة”.

وقالت غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسؤوليتي”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، إن أمس الأول شهدنا أمطارا وصلت إلى حد السيول على سيناء، لافتة إلى أن الأمطار تعمقت أمس الثلاثاء على المناطق الداخلية بالسواحل الشمالية، من محافظات الوجه البحري، وكانت أمطارا متفاوتة الشدة، حيث نتأثر بامتداد منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا على ارتفاع من 5 إلى 6 كيلومتر من سطح الأرض، إضافة إلى كتل هوائية شمالية رطبة قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، حيث تعتبر هذه الكتل منخفضة في درجات حرارتها فأدت إلى انخفاض درجات الحرارة منذ الإثنين، وتكمل معنا حتى غد الأربعاء والخميس.

وأوضحت أن ذروة انخفاض درجات الحرارة اليوم الأربعاء، إذ أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى متوقع أن تكون 21 درجة مئوية خلال فترة النهار، ونعود من جديد إلى الأجواء الشتوية، وتكون الصغرى في فترات الليل ما بين 13 درجة مئوية إلى 14 درجة مئوية، ونشهد أجواء باردة في فترة الليل.