"ذكريات صينية فى عيون أجنبية".. كتاب جديد يغطى مائة عام من تحولات الصين

صدر مؤخرًا عن دار صفصافة للنشر والتوزيع كتاب "ذكريات صينية في عيون أجنبية" الذي يتناول برنامج "مئة عام.. انطباعات صينية في أذهان أجنبية"، والذي يركز على التحولات التي تحققت في الصين منذ انطلاقة الحزب الشيوعي الصيني في العام 1921 وحتى العام 2021، ويعرض تاريخ الحزب من منظور الصلات الدولية.

ويضم البرنامج مشاركات لمجموعة من المؤلفين، وقام بترجمته إلى العربية الباحث المصري صامويل خيري حنا.

وبدأ برنامج "مئة عام" رسميًّا في الأول من يوليو عام 2021، وشارك نحو عشرين صديقًا أجنبيًّا من مختلف أرجاء العالم في عمل الفيلم المُتضمَّن في البرنامج. وقد بث البرنامج على أكثر من مئة منصة إعلامية، وفاق على التوالي عدد من رأوا البرنامج وقاموا بعمل هاشتاج له على صفحاتهم المئة مليون شخص.

وتغطي هذه السلسلة من البرامج قصصًا تتراوح بين تطوير الحزب الشيوعي الصيني، والإصلاح، والتبادلات الثقافية بين الصين والبلدان الأخرى، والتحولات التي حققتها الصين.

وتم إدراج البرنامج ضمن "المشروعات السمعية والبصرية لطريق الحرير" الخاصة بالإدارة الوطنية الصينية للإذاعة والتلفزيون في 2021، كما فاز بجائزة "أفضل وثائقي تلفزيوني" في مهرجان التلفزيون الأمريكي الصيني لعام 2021.