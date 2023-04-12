الأربعاء 12 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملات مكثفة على المحال التجارية والأسواق فى دمياط

حملات مكثفة على
حملات مكثفة على المحال بمحافظة دمياط

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، الحملات علي المحال والأسواق لمتابعة صلاحية السلع الغذائية بقطاع جنوب، تحت قيادة المحاسب حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط ، وبرئاسة عبد الخالق فرج نائب مجلس المدينة لقطاع جنوب ، وبحضور  شادي المنسي، وأحمد الإمام " ممثلي الشئون الصحية " سلمان أبو عميرة مسئول قسم الإشغالات .

 

تم تكثيف الحملات الرقابية على المحال التجارية والأسواق لمتابعة صلاحية السلع الغذائية الأساسية المعروضة للمواطنين للتأكد من سلامتها حفاظاً علي الصحة العامة للمواطن مع التصدي لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين .

 

في سياق أخر قال الدكتور وليد الشاذلي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بدمياط، إنه قد أسدل الستار علي تصفيات الأدوار النهائية للدورة الرمضانية لكرة القدم للأندية الصغيرة  والأحياء الشعبية والتى تنفذها الإدارة المركزية للتنمية الرياضية من خلال الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بدمياط   .

 

تنافس في تلك الدورة 64 مركز الشباب في التصفيات التمهيدية، صعدت 8 فرق لتمثل الادارات الفرعية حيث  أقيمت المنافسات ليلا علي ملاعب مركز شباب  شط الملح  وصعد مركز شباب الزهراء  الحاصل علي المركز الأول علي مستوى محافظة دمياط للمشاركة في النهائيات علي مستوى الجمهورية .

 

يشار إلي أنه قد تم الإعلان فى وقت سابق عن الفعاليات من قبل إدارة الرياضة بمديرية الشباب بدمياط لإتاحة الفرصة لمشاركة  أكبر عدد ممكن من الفرق ، ويتم تنفيذ الدورة للشباب للمرحلة السنية من ٢٠ وحتى ٣٠ سنه  على مرحلتين حيث تكون المرحلة التمهيدية بالتصفيات داخل المحافظات والمرحلة الختامية على مستوى الجمهورية بتأهل الفريق الحاصل على المركز الأول من كل محافظة .

 

وأقيمت التصفيات بنطاق مديرية الشباب والرياضة  خلال الفترة من 5 وحتى ١٠ ابريل الجاري، وتأتى فعاليات الدورة الرمضانية لكرة القدم بمشاركة الأندية الصغيرة والاحياء الشعبية ضمن توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بإعداد برامج أنشطة متكاملة ومتنوعة  لاستيعاب قدرات وطاقات الشباب خلال شهر رمضان الكريم فى كافة المجالات

إعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط دمياط محافظ دمياط أحداث دمياط

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