أون تايم سبورت تحصد المركز الثالث فى دورة المتحدة

حسمت ركلات الجزاء الترجيحية نتيجة مباراة فريق أون تايم سبورت وفريق سينرجي في لقاء تحديد المركز الثالث في دورة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المقامة بملاعب الخماسي بمركز شباب الجزيرة.

انتهى الشوط الأول بتقدم ON TIME بثلاثة أهداف مقابل هدف لسينرجي الذي عاد في الشوط الثاني ويتعادل وتذهب المباراة لضربات الترجيح.

وشهد اللقاء ندية وحماسا داخل أرض الملعب بين الفريقين وسط هتافات الجمهور، حيث حرص نجوم الكرة القدامى يتقدمهم الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي وعبدالستار صبري، لاعب منتخب مصر السابق وبنفيكا البرتغالي وشادي محمد كابتن الأهلي ولاعب منتخب مصر السابق، والكابتن أحمد حسن، كابتن منتخب مصر السابق وغيرهم من نجوم الكرة.

تنطلق بعد قليل المباراة النهائية للدورة الرمضانية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بين فريقي قناة الحياة والقاهرة الإخبارية.