الأربعاء 12 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

6 أرقام وحقائق من اليوم الأول في ربع نهائي دوري الأبطال

هالاند
هالاند

أسدل الستار على مباريات اليوم الأول من ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بمواجهتي مانشستر سيتي وبايرن ميونخ وإنتر ضد بنفيكا.

ووضع مانشستر سيتي الإنجليزي قدما في المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا بفوزه المثير على ضيفه بايرن ميونخ الألماني 3 -0 اليوم الثلاثاء في ذهاب دور الثمانية من البطولة القارية.

 وانتهى الشوط الأول بتقدم سيتي بهدف حمل توقيع الإسباني رودريجو هيرنانديز في الدقيقة 27. 

وأضاف البرتغالي برناردو سيلفا الهدف الثاني لسيتي في الدقيقة 70 قبل أن يضع القناص النرويجي إيرلينج هالاند بصمته ويسجل الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 77.

واقترب إنتر  الإيطالي بشكل كبير من بلوغ المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا بفوزه المثير على مضيفه بنفيكا البرتغالي 2 -0 اليوم الثلاثاء في ذهاب دور الثمانية من البطولة القارية. 

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي ثم تقدم نيكولو باريلا بهدف لإنتر ميلان في الدقيقة 51 وتبعه المهاجم البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو بتسجيل الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 82.

وفي السطور التالية نستعرض لكم أبرز الأرقام والحقائق من لقاءات اليوم..

  • إيرلينج هالاند أصبح أكثر لاعب في تاريخ البريميرليج تسجيلاً للأهداف في موسم واحد في جميع المسابقات بواقع 45 هدفًا.
  • بايرن ميونخ يخسر للمرة الأولى هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا وتوقف سلسلة 8 انتصارات.
  • نيكولو باريلا سجل أول هدف برأسه مع إنتر في جميع المسابقات، كما أنه سجل 7 أهداف في 2022/23 في جميع المسابقات، وهو رقم قياسي له من حيث الأهداف في موسم واحد خلال مسيرته.
  • رودريجو أصبح سادس لاعب إسباني يسجل للسيتي في دوري أبطال أوروبا.
  • جوارديولا حقق 40 فوز في الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا 73 مباراة 40 فوز 55% نسبة انتصارات (أعلى نسبة بين جميع المدربين).
  • مانشستر سيتي أصبح أول نادي إنجليزي يحقق سلسلة لا هزيمة في دوري أبطال أوروبا علي أرضه تصل لـ 25 مباراة بـ 23 انتصار وتعادلين فقط.
ربع نهائي دوري أبطال أوروبا دوري ابطال اوروبا مانشستر سيتى بايرن ميونخ إنتر

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