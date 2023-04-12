"وفد العاشر" ينظم حفل إفطار سنوي بحضور أسرة صفوت زيدان (صور)

نظم حزب الوفد بمدينة العاشر من رمضان بلجانه الثلاثة،تحت رعاية د.عبدالسند يمامة، رئيس الوفد حفل افطاره السنوي، بإشراف ورعاية المهندس محمد حافظ الزاهد عضو الهيئة العليا بالحزب، والمستشار أحمد حسان، رئيس لجنة أول، والمحاسب سعيد عزت الأهواني، رئيس لجنة ثان، وأشرف البيومي رئيس لجنة ثالث.

حضر حفل الافطار الرمضاني أعضاء اللجان الوفد الثلاثة بمدينة العاشر من رمضان الذين تم اعتمادهم من قبل الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، بالاضافة لأسرتي القياديين الوفدين الراحلين صفوت زيدان، ومتولي إسماعيل.

وقال المستشار أحمد حسان، رئيس لجنة أول العاشر من رمضان، إن انعقاد حفل الإفطار الرمضاني لأعضاء الحزب بمدينة العاشر من رمضان، جاء استجابة لدعوة المهندس محمد الزاهد عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، لافتاً إلى أن الحفل أُقيم في أجواء رمضانية سادها الحب والود بين الأعضاء، حيث تم استضافة أسرتي الزملاء الراحلين عنا خلال العام السابق وهم: الوفدي الاصيل المرحوم صفوت زيدان، والمرحوم متولي إسماعيل.

وأكد المحاسب سعيد عزت الأهواني، رئيس لجنة ثان العاشر، أن حفل إفطار الوفد هذا العام، أعاد للأذهان اللُحمة الوطنية بين أطياف المجتمع، لافتا إلى لجان العاشر الثلاثة تضم 45 من خيرة رجال وسيدات العمل العام بمدينة العاشر من رمضان، من مسلميها ومسيحييها، والذين جلسوا على مائدة إفطار واحدة، في مشهد يعكس روح المحبة والإخاء فى هذا الشهر الكريم، ويدعم من روح الترابط والتواصل والتعاون بين أعضاء الوفد الحقيقين لصالح دولتنا الحبيبة مصر.

وأشاد أشرف البيومي، رئيس لجنة ثالث العاشر، بممثلي لجان الوفد الثلاثة في العاشر من رمضان، كونهم من النماذج المُشرفة في مجالات عملهم المختلفة في المدينة والتي تعمل من أجل التكامل والعمل المشترك لصالح الحزب في المدينة الباسلة، خاصة وأننا في ذكرى الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة التي لها أثر طيب ووطني على كل مصري.

وعقب الإفطار، تم عقد حلقة نقاشية مع أعضاء الوفد بالمدينة، أدارها المستشار أحمد حسان، وتناول خلالها رؤوساء اللجان الثلاثة "حسان والاهواني والبيومي" أنشطة الحزب التي تمت خلال الفترة الماضية، والمستجدات والمقترحات المقدمة من أعضاء الحزب، في إطار الاستعداد لبدء جلسات الحوار الوطنى يوم 3 مايو المقبل، للوصول إلى أفضل المقترحات،وتقديمها لقيادة الحزب من أجل رسم مستقبل مصر وبناء الجمهورية الجديدة.

ودارت النقاشات في ضوء دور الحزب بشأن الالتحام مع المواطنين، ووقوف الحزب كتفا بكتف مع المواطن والدولة، ودعم الدولة ومؤسسة الرئاسة لوضع الحلول المناسبة للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تجتاح العالم.

وأعربت أسرة القيادي الراحل صفوت زيدان، عن شكرها لحزب بمدينة العاشر من رمضان، وامتنانهم العميق لقيادات الوفد واعضائه بالمدينة، الذين اشعروهم بأنهم معهم وأن عائلهم كان رمزا وطنيا وقياديا نبيلا، وأن وجود ابناؤه "معتز ومريم" مرحب بهم في حزب الوفد ليستكملوا مسيرة والدهم المشرفة في خدمة الوطن.

FB_IMG_1681243517195

FB_IMG_1681243515646

FB_IMG_1681243514090

FB_IMG_1681243512342

FB_IMG_1681243510755