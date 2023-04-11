يترقب الملايين من المواطنين العاملين في المؤسسات والهيئات معرفة جدول صرف مرتبات شهر أبريل 2023 بعد تبكيرها عبر جوجل، والتي سوف تشهد بدء تطبيق الزيادة الجديدة، وذلك تنفيذًا لكافة توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وسيتزامن موعد الصرف لمرتبات أبريل 2023 مع نهاية الشهر المبارك، واستقبال عيد الفطر المبارك.

جدول صرف مرتبات شهر أبريل 2023 بعد تبكيرها

وتنشر "الدستور" موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2023، وقيمة الزيادة.

موعد صرف مرتبات أبريل 2023

أعلنت وزارة المالية المصرية أنه يكون بمناسبة بدء عيد الفطر المبارك 2023، لتبكير ميعاد صرف مرتبات شهر إبريل لعام 2023، وطبق الكتاب الدوري الصادر من وزارة المالية المصرية، فإنه سوف يتم صرف مرتبات إبريل لعام 2023، بدء من يوم الخميس القادم الموافق يوم 13 من شهر إبريل الحالي، للعاملين في الدولة ولموظفي 33 وزارة هيئة وأيضا جهة حكومية بديلاً من يوم 21 في الشهر الجاري.

جدول زيادة المرتبات شهر أبريل 2023

وسيتم تطبيق قرار الزيادة بالمرتبات، منذ بدء صرف مرتبات أبريل في عام 2023، لرواتب موظفين الدولة التي قد وافق عليها الرئيس السيسي، وتكون بالإضافة لعلاوة 2023 التي قد أقرها مجلس النواب، وسيتم صرف مرتبات شهر أبريل في عام 2023 بالزيادة الجديدة، طبق جدول مرتبات شهر إبريل لعام 2023، كالتالي:

مرتبات شهر أبريل لعام 2023، في الدرجة السادسة وما سيعادلها مبلغ قيمته 3500 جنيه شهريًا.

مرتبات شعز أبريل لعام 2023، للدرجة الثالثة النوعية وما سيعادلها مبلغ قيمته 5000 جنيه شهريًا.

مرتبات شهر أبريل بعام 2023، للأشخاص حاملي درجة الماجستير من كافة العاملين والموظفين في الدولة مبلغ حوالي 6000 جنيه شهريًا.

مرتبات شهر أبريل لعام 2023، لكافة المواطنين حاملي درجة الدكتوراة من كافة العاملين في الدولة: مبلغ حوالي 7000 جنيه شهريًا.

تكلفة الزيادة الجديدة على الدولة

وسوف يكلف صرف الزيادة الجديدة لجميع الموازنة العامة للدولة بداية من أول شهر أبريل المقبل، مبلغ قيمته حوالي 40 مليار جنيه، وسوف تتحمل الموازنة العامة للدولة مبلغ 150 مليار جنيه في السنة المالية الحالية.