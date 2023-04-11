مسئول أمريكى يكشف تفاصيل التحقيق فى تسريب الوثائق

قال مسئول أمريكي لشبكة سي إن إن الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن التحقيق في تسريب الوثائق سيستغرق عدة أشهر، كما أن قوائم توزيع المعلومات السرية تشمل آلاف الموظفين وسيتم تعديل ذلك.

وبحسب الشبكة الأمريكية، فقد بدأت تحقيقات الحكومة الأمريكية في تسريب وثائق سرية للغاية من البنتاجون، ومع فحص البنتاجون لكيفية تأثير التسريب على الأمن القومي للولايات المتحدة وبدء وزارة العدل تحقيقًا جنائيًا حول من ربما يكون وراء الانتهاك.

ويقود التحقيق المشترك بين الوكالات مكتب الاستخبارات والأمن في البنتاجون، وفقًا لثلاثة مسئولين أمريكيين، وقد يستغرق استكماله شهورًا.

ووفقًا للتقرير فقد تدرس بشكل أساسي ما إذا كانت أي مصادر أو طرق قد تم اختراقها منذ أن تم نشر الوثائق، والتي تم تصنيف العديد منها على أنها سرية للغاية، على منصة وسائط اجتماعية في وقت سابق من هذا العام.

وقال ميلانسي هاريس، نائب وكيل وزارة الدفاع للاستخبارات والأمن ، سيكون مسئولًا عن الجهود المبذولة في جانب البنتاجون، حيث سيحاول التحقيق أيضًا في تحديد نطاق التسريب، نظرًا لأن المسئولين لا يعرفون حتى الآن ما إذا كان قد تم احتواؤه أو ما إذا كان هناك المزيد من الوثائق السرية التي لا تزال متداولة على الإنترنت.

وقال مسئول كبير في البنتاجون إن جهود الوزارة الأمريكية لا تركز على مصدر التسريب، ولكنها ستدرس كيفية توزيعها لمعلومات سرية للغاية وما إذا كانت بحاجة إلى تغيير من يستقبلها على أساس يومي.

وقال مسئول أمريكي كبير لشبكة CNN: "يستطيع الكثير من الناس الوصول إلى معلومات حساسة للغاية، مشيرًا إلى أن الآلاف من الأشخاص قد رأوا هذه الوثائق على الأرجح قبل أن يصلوا إلى الإنترنت".

وظهرت مجموعات مختلفة من الوثائق على الإنترنت على مراحل، بعضها نُشر منذ أكثر من شهر، لكن لم يظهر إلا على نطاق واسع في أواخر الأسبوع الماضي. حتى الآن، ليس لدى كبار مسئولي الدفاع فكرة عمن قد يكون وراء التسريب. تكهن البعض في الأيام الأخيرة أنه ربما كان أحد أبناء مسئول البنتاجون يريد التباهي أمام أصدقائه على Discord، وهي منصة للتواصل الاجتماعي والألعاب، حيث ظهرت الوثائق لأول مرة في وقت سابق من هذا العام.