ألمانيا تطرد سفيرة تشاد رداً على طرد سفيرها منذ أسبوع

أعلنت الحكومة الألمانية عن طرد سفيرة تشاد وأمهلته الوقت لمغادرة البلاد، ردا على طرد تشاد السفير الألماني من تشاد الأسبوع الماضي على خلفية التدخل فى الشؤون الداخلية للبلاد.

وأمهلت حكومة تشاد، يوم الجمعة، السفير الألماني غوردون كريكه، 48 ساعة لمغادرة أراضيها، وحسب بيان أكدت من خلاله "لموقفه الفاضح" واتهمته بعدم احترام الأعراف الدبلوماسية، ولم يذكر بيان مقتضب صدر عن الحكومة التشادية أي تفاصيل أخرى عن سبب إقالته.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية، أن كريكه وصل إلى ألمانيا، يوم الأحد، بعد أن كان في وداعه بمطار العاصمة التشادية، نجامينا، العديد من الزملاء.

وردت ألمانيا، يوم الثلاثاء، على ما وصفته "بالطرد الذي لا أساس له للسفير"، باستدعاء سفيرة تشاد في برلين، مريم علي موسى، إلى وزارة الخارجية ومنحها مهلة 48 ساعة لمغادرة ألمانيا.

وقالت الوزارة في تغريدة لها على "تويتر": "نأسف لأنه تعين أن يصل الأمر إلى هذا الحد.. السفير كريكه قام بعمله في نجامينا بطريقة نموذجية".

وأضافت أن سفارة ألمانيا في تشاد ستواصل هذا العمل "مع الشركاء الميدانيين"، ولا يزال لألمانيا دبلوماسيون بمناصب أدنى في نجامينا “ التشاد” .

وأشارت تقارير إعلامية من التشاد إلى أن السفير الألماني انتقد في أكثر من مناسبة سير العملية الانتقالية في البلاد، التي تم إعلانها في أعقاب وفاة الرئيس السابق إدريس دبي متأثرا بجروح أصيب بها في هجوم للمتمردين بشمال البلاد في أبريل عام 2021.

وتجدر الإشارة إلى أنه بعد وفاة إدريس ديبي، تم تشكيل مجلس عسكري حكم البلاد حتى أكتوبر 2022، حيث تولى محمد إدريس ديبي، نجل الرئيس الراحل، مهام الرئيس المؤقت للدولة.

وجاء في بيان للحكومة التشادية، أن السفير أبدى "عدم الاحترام للأعراف الدبلوماسية المنصوص عليها في اتفاقية فيينا".