قبل عرض الحلقة الأخيرة.. وليد فواز يكشف كواليس مشاركته في "الكتيبة 101"

أعرب الفنان وليد فواز، عن سعادته بالاشتراك في مسلسل الكتيبة 101 والذي يُعرض اليوم الحلقة الأخيرة منه.

وقال فواز لـ “الدستور"، إنه فخور للغاية لكونه واحد من المشاركين في عمل يتناول بطولات حقيقية للجيش المصري ورجاله.

وعن تفاصيل وكواليس العمل قال: “وقت التصوير كان معنا الكثير من المسؤولين عن المشروع، وقد أمدونا بالمعلومات التي تفيدنا في العمل، وخاصة وأن المعلومات الخاصة بشخصية ”أبو أسامة" التي جسدتها عبر الإنترنت لم تكن كثيرة، فهذه الشخصية لها الكثير من التسجيلات الصوتية، وهذا كان أهم عندي من رؤية تفاصيل وجهه، فكنت أبحث عن طريقة كلامه خاصة وأنه يظهر في المواد الفيلمية عقب أي عملية إرهابية، فحاولت أن أصل للشكل العام لأبو أسامة حتى أقدمه بطريقة مشابهة للواقع" .

وعن ردود الأفعال على شخصية أبو أسامة، قال: "الحمدلله شخصية أبو أسامة والمسلسل ككل حقق حالة نجاح كبيرة وأنا سعيد للغاية من هذا، فقد رأيت الكثير من الإشادات حول شكل الشخصية وطريقة كلامها وخاصة لكنتها، وهي ردود أفعال مرضية للغاية، وأتمنى أن يكون هذا العمل بوابة خير لما هو قادم".

ولفت إلى أن الأعمال الوطنية هي شيء مفيد للغاية لكل أبناء الوطن فهي تنمي الوعي وتظهر الحقائق الغائبة، وتقدم أجزاء بسيطة للواقع البطولي الذي يقدمه رجال الجيش والشرطة المصرية، وهي بالفعل أصبحت متواجدة في السينما ورأينا كيف نجح فيلم الممر.

واختتم قائلا: "خلال التصوير قابلت الكثير من الضباط المقاتلين لا أحد يعلم عنهم حاجة، وعلمت عنهم الكثير من البطولات، وأكاد أجزم أن ما تم صناعته في كل الأعمال الوطنية لا يعبر عن جزء ولو صغير من بطولاتهم الحقيقية، وهذه البطولات والتضحيات التي قدموها تحتاج إلى آلاف الأعمال لتسرد ما قدموه لهذا الوطن".