مفتى الجمهورية يوضح حكم الكذب فى نهار رمضان

كشف الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عن حكم الكذب الأبيض في نهار رمضان وهل يؤدي للفطر ويجب به القضاء؟.

وقال المفتي خلال لقائه في برنامج "كل يوم فتوى"، مع الإعلامي حمدي رزق، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن ما يؤدي للفطر ويجب به القضاء هو تناول المأكولات والمشروبات أو دخول شيء للجوف، أو لقاء الزوجين في نهار رمضان.

وأكد أن الذنوب والمعاصي التي يرتكبها الإنسان في نهار رمضان، تقلل من أجر الصيام ولا تؤدي للفطر، ولكنها تخل بشروطه ويجب عليه الاستغفار والندم ولا قضاء عليه ولكن صومه صحيح.

وأشار إلى أن الكذب على وجه العموم ليس من صفات المؤمن لقول النبي عليه السلام: "المؤمن لا يكون كذابًا".