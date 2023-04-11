الثلاثاء 11 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مفتى الجمهورية يوضح حكم الكذب فى نهار رمضان

الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام

كشف الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عن حكم الكذب الأبيض في نهار رمضان وهل يؤدي للفطر ويجب به القضاء؟.

وقال المفتي خلال لقائه في برنامج "كل يوم فتوى"، مع الإعلامي حمدي رزق، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن ما يؤدي للفطر ويجب به القضاء هو تناول المأكولات والمشروبات أو دخول شيء للجوف، أو لقاء الزوجين في نهار رمضان.

وأكد أن الذنوب والمعاصي التي يرتكبها الإنسان في نهار رمضان، تقلل من أجر الصيام ولا تؤدي للفطر، ولكنها تخل بشروطه ويجب عليه الاستغفار والندم ولا قضاء عليه ولكن صومه صحيح.

وأشار إلى أن الكذب على وجه العموم ليس من صفات المؤمن لقول النبي عليه السلام: "المؤمن لا يكون كذابًا".

مفتى الجمهورية حكم الكذب نهار رمضان القضاء المفطرات الذنوب والمعاصى

مواد متعلقة

مفتي الجمهورية: أكثر ما يسعد الإنسان أن يرى القيم الإسلامية متحققة على أرض الواقع

كيف تتم الرؤية الشرعية للهلال؟.. مفتى الجمهورية يجيب

مفتى الجمهورية يكشف فضل العشر الأواخر من رمضان: يجب اغتنامها

مفتى الجمهورية: مصر تربطها علاقات عميقة مع الأردن فى كل المجالات

«هل تسقط عنه؟».. مفتى الجمهورية يوضح حكم أداء الصبى لفريضة الحج قبل البلوغ

مفتى الجمهورية: الابتلاء سنة إلهية تحقق التكامل والتوازن

الأكثر قراءة

تفاصيل مثيرة فى مقتل «فاطمة» على يد زوجها بدهشور

مذيعو إذاعة "راديو 9090" في حفل سحورها السنوي (صور)

حبس عامل لاتهامه بقتل عجوز في البساتين

ارتفاع أعداد مصابي حادث تصادم ميكروباص بطريق الإسكندرية مطروح لـ 23 شخصًا

مجلس التعاون الخليجي يدعو لاجتماع يبحث إمكانية عودة سوريا للجامعة العربية

الرئيس العراقي يهنئ رئيس الوزراء الكويتي على تشكيل الحكومة الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

تجديد الخطاب الدينى ع الفيسبوك!

محمد كامل

«الوباء الصامت»

إبراهيم داود

عن محمد رفعت وعبدالرحمن الدروى

جمال زايدة

قوة الإبداع

جمال رشدي

انضمام مصر إلى بنك التنمية الجديد "بريكس"‏

أمل زيادة

سره الباتع

الحسين عبدالرازق

أطول مائدة إفطار!

حسين دعسة

روسيا وأمريكا وإسرائيل.. حرب معلومات مضللة فى الشرق الأوسط

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

مناصرون لفلسطين يطلقون تطبيقا إلكترونيا لوقف المساعدات المالية لإسرائيل من أمريكا

نتنياهو: الحكومة الإسرائيلية الحالية مستمرة لمدة 4 سنوات

رئيس الوزراء الإسرائيلى: قصفنا غزة بـ50 طنًا من المتفجرات فى ليلة واحدة