غدًا.. محمد رمضان يكشف كواليس مسلسل "جعفر العمدة" على "راديو 9090"

يحل النجم محمد رمضان، مساء غد الأربعاء، ضيفا على برنامج “الراديو بيضحك” الذي تقدمه الإذاعية فاطمة مصطفى عبر إذاعة الراديو 9090.

ومن المقرر أن يتحدث محمد رمضان، خلال الحلقة، عن كواليس تصوير مسلسله الرمضاني “جعفر العمدة” المعروض حاليا ضمن الماراثون الرمضاني الحالي وردود أفعال الجمهور القوية حول المسلسل، بالإضافة إلى تصدره الترند في مصر وعدد من الدول العربية والأوروبية.

كما يكشف رمضان عن سر تعاونه مع المخرج محمد سامي للمرة الثالثة بعد أن تعاونا سويا في مسلسلي الأسطورة والبرنس، بالإضافة إلى التعاون مع النجمة الكبيرة هالة صدقي.

ويتحدث محمد رمضان، أيضا، عن كواليس فيلمه السينمائي الجديد “هارلي” والمقرر طرحه للجمهور بدور العرض السينمائي، ضمن أفلام موسم عيد الفطر المقبل.

ويعرض مسلسل جعفر العمدة على مدار أيام شهر رمضان المبارك عبر شبكة قنوات دي إم سي الفضائية ومنصة واتش إت الرقمية في التوقيتات التالية:

الساعة 6.15 مساء عقب أذان المغرب مباشرة، والإعادة الأولى في تمام الساعة 1.30 صباحا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 12 ظهر اليوم التالي وذلك عبر قناة DMC دراما .

الساعة 10.15 مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة 5 صباحا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 9.45 صباحا وذلك عبر قناة DMC العامة .

الساعة 6.20 مساء عبر منصة WATCH IT الرقمية

واشتعلت الأحداث في الحلقة 19 من مسلسل جعفر العمدة وكان أبرزها زيارة “شوقي فتح الله” الذي يجسد دوره النجم الأردني منذر رياحنة إلى “جعفر” الذي يجسد دوره النجم محمد رمضان، وذلك في محبسه للانتقام منه وتهديده بقتل عائلته.

ويشارك في بطولة مسلسل "جعفر العمدة" بجانب محمد رمضان، كل من: النجمة زينة، النجمة هالة صدقى، النجمة إيمان العاصى، النجمة مى كساب، النجمة منة فضالى، الفنان الشاب أحمد داش، النجم الأردني منذر رياحنة، الفنان عصام السقا، الفنانة فريدة سيف النصر، الفنان مجدى بدر، الفنان أحمد فهيم، الفنان فتوح أحمد، الفنانة سلوى عثمان، الفنانة جورى بكر، الفنان طارق النهرى، الفنان أحمد عبدالله، الفنان إحسان الترك، الفنان بيومى فؤاد.

مسلسل جعفر العمدة من تأليف وإخراج محمد سامى، وسيناريو وحوار مهاب طارق، وإنتاج شركة ميديا هب سعدى- جوهر بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.