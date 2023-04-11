وكالة الفضاء المصرية تستقبل وفدا من علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء جامعة بني سويف

استقبل الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية وفداً من كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف برئاسة الدكتور أسامه شلبية عميد الكلية، ووكلاء الكلية الدكتورة هبه الله محمد عبد الحليم، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد يوسف، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، بحضور الدكتورهشام العسكري نائب رئيس وكالة الفضاء المصرية.

وأوضح الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، أن الزيارة تأتي في إطار بحث ودعم سبل التعاون في إطار العمل الدائم والمشترك بين وكالة الفضاء المصرية وجامعة بني سويف منذ توقيع مذكرة التفاهم بين الطرفين، مؤكدًا على سعي الجامعة الدائم لعقد بروتوكولات مع الجهات المختلفة بالإضافة إلى السعي المستمر و الدائم لدعم وتطوير تلك الإتفاقيات وتفعيلها بشكل عملي لاستفادة طلاب الكلية وإعداد كوادر متميزة منهم وصقل مهاراتهم العملية التي تؤهلهم لسوق العمل، مشيرًا إلى ضرورة الإهتمام بكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء وتقديم كافة الدعم لها لأنها الكلية الأولي على مستوي الشرق الأوسط والجامعات المصرية وسيكون لديها أول دفعه من خريجيها صيف هذا العام.

ووجه رئيس الجامعة الشكر والتقدير لوكالة الفضاء المصرية، على ما تبذله من تعاون مثمر من أجل تخريج طلاب مؤهلين عملياً في مجال علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء، حيث وافقت على عقد تدريبات للطلاب على القمر الصناعي بالمعامل البحثية والتدريسية كما تم بحث إمكانية تدريب الطلاب بداخل الوكالة في فترة تتراوح ما بين 6 أشهر لسنة لمعرفة الإمكانات والخبرات المتوفرة بها، وذلك حرصاً منا لتخريج كوادر علمية قوية في مجال علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء.

وأكد الدكتور أسامه شلبية عميد الكلية على اهتمام الجامعة بتدريب الطلاب علي أيدي خبراء ومهندسين متخصصين بوكالة الفضاء المصرية، لربط دراستهم الأكاديمية بالواقع العملي مضيفًا أن الزيارة أثمرت عن الإتفاق على عقد محاضرات تفاعلية للطلاب من قبل مهندسي الوكالة عبر المنصة التعليمية ، كما تضمنت الزيارة أيضاً جولات للوفد داخل أقسام الوكالة مع المتخصصين، وعقد نقاشات واجتماعات مع ممثلي التخصصات بالوكالة لمعرفة كل ما هو جديد ومتعلق بالتخصصات المختلفة.