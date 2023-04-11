لجنة شئون القرى الفرعية ببني سويف تتابع الخدمات الصحية والبيطرية بالشنطور

زارت لجنة شئون القرى الفرعية بسمسطا ببني سويف تحت إشراف نشأت معبد رئيس المدينة، مجلس قروي الشنطور لمتابعة سير العمل وتوافر الخدمات ببعض المصالح الحكومية، التي شملت الوحدة الصحية بالقرية للتأكد من توافر الأدوية والأمصال اللازمة لتقديم الخدمات الطبية للمرضى، بجانب المرور على الجمعية الزراعية بالقرية، لمتابعة توافر الأسمدة الزراعية وتيسير تقديم الخدمات للمزارعين، بالإضافة إلى زيارة وحدة الطب البيطري والتموين بالقرية، فضلا عن الاطلاع على دفتر الحضور والانصراف؛ للتأكد من الانضباط الإداري.

فيما تم تنفيذ حملة نظافة بشوارع المدينة تم خلالها تفريغ الحاويات الثابتة ورفع القمامة بمحيط المدارس والمصالح الحكومية والخاصة ودور العبادة وجمع المخلفات المنزلية من دائرة المجالس القروية حيث قام مجلس قروي دشطوط بنظافة وتسوية طريق دشاشة ورفع 9 نقلات مخلفات صلبة من أمام المعهد الديني بالقرية، في حين قام مجلس قروي بدهل بنظافة ورفع تراكمات القمامة من طريق بني حلة، وتم نقلها لمصنع السماد العضوي بالظهير الصحراوي، فضلاً عن تحرير عدة إنذارات، علاوة على متابعة الإجراءات المنفذة حيال ملف ترشيد استهلاك الكهرباء ومتابعة إغلاق إضاءة المساجد بعد الانتهاء من أداء الشعائر وغلق اضاءة جميع الإعلانات بشوارع المدينة.