الثلاثاء 11 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

في إطار التحضيرات للمؤتمر الدولي الأول لحالة حقوق الإنسان في الدول العربية

تفاصيل لقاء العسومي مع رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

استقبل عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقق الإنسان، النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، أمس الإثنين، وذلك بحضورالمستشار كامل شعراوي الأمين العام للبرلمان العربي.

هدف اللقاء إلى تبادل الآراء حول أخر الاستعدادات لعقد المؤتمر الدولي الأول لحالة حقوق الإنسان في العالم العربي، وفقا لقرار مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان بعقد المؤتمر خلال الربع الأخير من عام ٢٠٢٣.
وناقش اللقاء الجوانب التشريعية في مجال حقوق الإنسان والتقدم المحرز في التشريعات التي تبنتها بعض البرلمانات والمجالس العربية لتعزيز منظومة حقوق الإنسان بما يراعي خصوصية الدول العربية، وتقديم المبادرات النوعية العربية في مجال حقوق الإنسان؛ وأكد العسومي على الدور الكبير الذي يوليه البرلمان العربي وآليته الحقوقية المتمثلة فى المرصد العربي لحقوق الإنسان في المنظومة التشريعية وإبراز المبادرات العربية ذات التوافق التي تعزز المنظومة وترسخ مفهومها الشامل، ومجالاتها المتعددة.

وأكد رئيس البرلمان العربي رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان؛ على دور المرصد العربي لحقوق الإنسان وما قدمه خلال الفترة الماضية كونه أصبح آلية عربية ذات مصداقية وكمنبر للرد على التقارير  المغلطة التي تستند في تقاريرها لمعلومات بيانات لا أساس لها من الصحة تستهدف بها الدول العربية في ملف حقوق الإنسان.

كما أكد العسومي على التنسيق المستمر للمرصد العربي على أعلى المستويات العربية من خلال اللجان العليا لحقوق الإنسان والتي يرأسها بعض رؤساء الحكومات أو وزراء الخارجية لتقديم واقع الملف الحقوقي في كل الدول العربية، وهذا هو المحور الرئيس للمؤتمر الدولي الأول لحالة حقوق الإنسان فى العالم العربي، وخاصة إبراز نجاح المبادرات العربية في بناء شبكات أمان اجتماعي كبري؛ وخططها الاستباقية التي أظهرت نجاحها لاسيما في جائحة فيروس "كورونا" والتي أظهرت كيفية التعامل معها بإيجابية، والمبادرات العربية الرائدة فى مجال الإصلاح والتأهيل. 

كما نوه العسومي إلى أن هذا المؤتمر سيكون بالتعاون والتنسيق والشراكة مع الاتحاد البرلماني الدولي وبرلمان عموم أفريقيا، وهناك نقاشات وتوضيحات مع الجانب الأوروبي، والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة.

استعرض اللقاء خطط رؤية المرصد العربي لحقوق الإنسان لإدماج الجانب البرلماني في أعمال وفاعليات وأنشطة المرصد، وأهمية إشراك البرلمانات العربية كونها تمثل صوت المواطن العربي، وتم التوافق على توقيع مذكرة تفاهم بين المرصد العربي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بجمهورية مصر العربية، كبادرة أولي لاستكمال تعزيز العلاقات مع البرلمانات والمجالس العربية.

حقوق الإنسان في الدول العربية العسومي رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب أشاد النائب طارق رضوان المؤتمر الدولي الأول لحالة حقوق الإنسان في العالم العربي المرصد العربي لحقوق الإنسان لبرلمان العربى

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