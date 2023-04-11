الثلاثاء 11 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كأس مصر| معلول: سعيد بإحراز لقب جديد فى مشوارى مع الأهلى

علي معلول
علي معلول

قال علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إنه سعيد للغاية بإحراز لقب جديد مع الأهلي ودخول كأس مصر للمرة 38 إلى خزائن النادي، مؤكدًا أن الفريق أدى المباراة بشكل رائع واستحق الفوز باللقب.

وقال معلول إن لاعبي الأهلي كانت لديهم رغبة جادة في الفوز باللقب ولعبوا المباراة بروح عالية، مشددًا على أنه يشعر بفخر كبير لوجوده داخل جدران النادي الأهلي، ويتمنى أن يكون عند حسن ظن الجماهير، التي تستحق الأفضل دائمًا.

وأشار معلول إلى فخره كذلك بوصفه كأحد أبرز نجوم الكرة التونسية، وأنه سفير رائع لبلاده داخل النادي الأهلي، متمنيًا أن يحقق المزيد من النجاحات مع الفريق.

من جانبه، وجه محمود كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الشكر إلى الله سبحانه وتعالى على الفوز بكأس مصر اليوم، وعلى أدائه وزملائه، وحالة التركيز التي التزم بها جميع اللاعبين طوال اللقاء وانتهت بالتتويج باللقب الغالي.

وأضاف كهربا: “أشكر جمهور الأهلي وعائلتي على دعمهما المستمر خلال الفترة الماضية، وأعد الجماهير دائمًا بتقديم أفضل ما لديَّ لإسعادهم”.

وعن التتويج بكأس مصر قال كهربا: “بطولة كبيرة وصعبة، وكنا في حالة تركيز كبيرة من أجل الحصول على اللقب الذي تستحقه جماهير الأهلي وتستحق هذه الفرحة”.

واستكمل: “حب جماهير الأهلي وسام على صدري، ونعدهم بكل البطولات هذا الموسم”.

وكان الفريق الأول بالنادي الأهلي قد حقق فوزًا صعبًا على نظيره بيراميدز في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي بهدفين مقابل هدف في نهائي كأس مصر.

اللاعب علي معلول الاهلى بيراميدز نهائى كاس مصر ستاد القاهرة

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