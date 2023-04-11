الثلاثاء 11 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسل «يحيى وكنوز 2» الحلقة 19.. الدكتور عجيب يحصل على كلمة سر دخول بوابة الزمن

الدكتور عجيب في يحيى
الدكتور عجيب في يحيى وكنوز 2

شهدت الحلقة 19 من مسلسل الرسوم المتحركة “يحيى وكنو”ز الجزء الثاني، العديد من المشاهدة الهامة حول علاقة دكتور عجيب يحيي.

 

مسلسل يحيي وكنوز الحلقة 19

واكتشف الدكتور عجيب، كلمات السر التي تجعله يستطيع الدخول من بوابة الزمن التي تساعده على الرجوع للوراء أيام الفراعنة، والتي اكتشفها عن طريق “يحيى” الذي حاول أن يكشف حقيقته بعد أن علم بأنه لص كبير للآثار الفرعونية.

 

ومازال دكتور عجيب يراقب يحيى من أجل معرفة باقي الأسرار، التي تجعل يحيى يتواصل مع الفراعنة ويعيش معهم في الزمن الخاص بهم، وقال لرجاله إنه سوف يستعين بيحيى بالرغم معرفته بكلمة السر؛ تحسبًا لمعرفته بأي جديد لم يكن يخطر على باله.

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وعرضت قناة “دي إم سي” الفضائية ومنصة واتش إت الرقمية الحلقة 19 من مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثاني.

وعثر “يحيى” على صديقه “مازن” بعد أن اختفى بشكل مفاجئ وقام بالبحث في أماكن عديدة بعد أن أخذه معه في بوابة الزمن التي تعيدهم إلى أيام الفراعنة.

يناقش مسلسل “يحيى وكنوز” الجزء الثاني كل يوم قصة جديدة عن حياة المصري القديم، ويهدف إلى تعريف المشاهدين جميعًا سواء الكبار أو الصغار بالتاريخ، من خلال دراما مهمة وقوية عبر الرسوم المتحركة والجرافيك.

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ويذاع الجزء الثاني من مسلسل الرسوم المتحركة “يحيي وكنوز” حصريًا على قناة DMC إضافة إلى منصة Watch IT، ويعد هذا المسلسل موجه للأطفال، بطولة أصوات عدد من النجوم من بينهم عصام السقا، خالد سليم، أحمد العوضي، أحمد صلاح حسني، إسلام جمال ومحمد ثروت.

مواعيد مسلسل يحيى وكنوز 2

يعرض مسلسل “يحيى وكنوز” الجزء الثاني في تمام الساعة السادسة والربع مساء عبر شبكة قنوات “دي إم سي” كما يعرض المسلسل عبر منصة “واتش إت” وعلى المنصة الرقمية للمسلسل عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

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