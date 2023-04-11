قافلة طبية لحزب مستقبل وطن للكشف على المواطنين بالمجان بالمنوفية

نظم حزب مستقبل وطن، الإثنين، عدداً من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظة المنوفية، وذلك في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة لتلبية احتياجات المواطنين، وأيضاً ضمن حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصري والمواطنين، إيماناً منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

ونظمت أمانة الحزب بالمحافظة، قافلة طبية مجانية، قدمت خلالها الكشف على 255 حالة بـ7 تخصصات ونسقت إجراء 4 عمليات لغير القادرين بمركز السادات.

كما نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، احتفالية لتكريم الأيتام وحفظة القرآن والأم المثالية في قرية بتبس بمركز شبين الكوم.

ونظمت أمانة الحزب بالمحافظة، احتفالية لتكريم الأم المثالية والأب القدوة بمشاركة العاملين بالإدارة المحلية بمركز السادات

فيما أطلقت أمانة الحزب بالمحافظة، حملة "إفطار صائم" لتوزيع وجبات الإفطار على الصائمين من ركاب القطارات والمسافرين في المحافظة.

على جانب آخر ثمن النائب مصطفى الكحيلي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، الجولات الميدانية التي يجريها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في بعض الأماكن والهيئات.

وقال الكحيلي، في بيان له، إن ما ينفذه الرئيس عبدالفتاح السيسي من جولات على المشروعات القومية وبعض المناطق الأخرى، كان آخرها زيارته المفاجئة إلى قسم شرطة أول مدينة نصر، تعد رقابة حقيقية وحية على عمل المؤسسات، وتلقى استحسانًا كبيرًا لدى الجمهور.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يسعى دائمًا إلى أن يكون هناك تواصل مباشر بينه وبين المواطنين، ما يجعله يجري بعض الجولات وسط المواطنين وللاستماع المباشر لوجهات نظرهم حول القضايا المختلفة بالإضافة إلى مطالبهم.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي منطقة الأسمرات وحضور حفل إفطار الأسرة المصرية، وحواره مع الأهالي وتفقد أوضاعهم على أرض الواقع.

وأكد الكحيلي، أن هذا التواصل المباشر مع المواطنين وسؤالهم عن أحوالهم يشعرهم دائمًا بأنهم ليسوا ببعيدين عن القيادة السياسية، وأنهم في أولويات الدولة والعمل على راحتهم في كل المجالات.

