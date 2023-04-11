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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 19.. القوات المسلحة تُنقذ الطفلة «صابرين» للمرة الثانية

الكتيبة 101
الكتيبة 101

كشفت الحلقة 19 من مسلسل “الكتيبة 101” عن اهتمام القوات المسلحة بالجوانب الإنسانية رغن الحرب الشعراء التي تدور أحداثها على أرض الفيروز  في ظل الحرب القائمة لمواجهة الإرهاب.

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 19

ظهر ذلك في التطورات التي طرأت على حياة “صابرين” ابنة أحد العناصر التكفيرية والذي تخلص منها خلال هروبه من مداهمات القوات المسلحة، حيث تم إلحاقها بمدارس متطورة لتعويض السنوات التي فاتتها دون تعليم. 

وعانت “صابرين” خلال معيشتها مع أبيها “التكفيري” وأمها بعد أن أجبرهما على العيش داخل الأنفاق في ظروف سيئة هربًا من الجيش مما جعل حياتهما بائسة وقد سبب والدها لوالدتها الفزع والرعب منه بسبب عنف تصرفاته وسلوكه معهما. 

احدث مسلسل الكتيبة 101

وتناولت إحدى حلقات المسلسل، حالة الطفلة التي عانت من الإهمال بسبب معيشتها مع والدها داخل الأنفاق، وظهرعلى “صابرين” الاشتياق لتعلم القراءة والكتابة، حيث ظهرت خلال إحدى المشاهد تُمسك بأوراق كتاب وتحاول التعلم ولكن والدتها قامت بنهرها خوفًا من غضب زوجها الرافض لتعليم ابنته.

وكتبت النجاة للطفلة “صابرين” حين قرر والدها ترك وكره هربًا من ملاحقة الجيش، فاصطحبها وزوجته على دراجته النارية "موتوسيكل"، إلا أنها سقطت خلال محاولته الهروب، فقرر الأب تركها في الصحراء والمضي في طريقه خوفًا على نفسه من ملاحقة قوات الجيش.

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ورغم صرخات الأم التني طالبته بالتوقف لاستعادتها إلا انه تجاهلها تمامًا واستمر في طريقه.

عانت الطفلة من جروح خطيرة جراء السقوط قبل أن يعثر عليها أحد آهالي سيناء فيخبر الجيش الذي يتحرك على الفور لأخذها ونجدتها والاهتمام بها حتى تكتب لها حياة جديدة بعيدة عن دماء أبيها التكفيري.

مسلسل الكتيبة 101 يعرض بطولات الجيش المصري والكتيبة 101 في سيناء من خلال عرضه ملحمة وطنية امتلئت بالأحداث والعديد  الواقعية التي تشهد على بطولة أفراد الجيش المصري. 

والمسلسل من بطولة عدد من الفنانين وهم عمرو يوسف، والفنان آسر ياسين، وكذلك الفنانين فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي ويعرض في الساعة 8 و45 دقيقة.

        

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