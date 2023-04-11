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فن

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 19| استجواب مكثف لعناصر لتنظيم لرصد تحركات القيادات

مسلسل الكتيبة 101
مسلسل الكتيبة 101

قرر ضباط المخابرات الحربية إعادة مناقشة العناصر التكفيرية المقبوض عليهم لاستخلاص مزيد من المعلومات عن مواقع اختباء قيادات التنظيم الإرهابي، بعد تنفيذ عملية استهداف مدينة الشيخ زويد.

أحداث الحلقة 19 من مسلسل الكتيبة 101

وأعاد الضابط "خالد" آسر ياسين، استجواب "عوض" نائب مفتي التنظيم، حول أماكن اختباء "أبو دعاء".

وأكد “عوض” أن "أبو دعاء" شديد الحرص في اختيار أماكن الاختباء، إضافًة إلى أنه لا يثق في أحد إلا حارسه الشخصي.

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وتابع: الحارس الشخصي لـ"أبو دعاء" يتوجه إلى 3 أماكن على الأقل ب\من باب التمويه قبل اختيار مكانت اختباء القيادة التكفيرية.

الجيش يتوصل لـ"أبو دعاء"

وتم إعادة استجواب أحد العناصر المنشقة أيضًا عن التنظيم الإرهابي، والذي أكد أنه لا يتذكر أي معلومة قد يفيد في الوصول إلى "أبو دعاء" تزيد عما قاله "عوض"، إلا أنه تذكر أن "أبو دعاء" دائم التحرك بسيارة جيب لونها فضي غامق وموديل 2010، وهي أولى الخطوات التي ستقود الجيش إلى "أبو دعاء" أمير التنظيم الإرهابي.

وخلال أحداث الحلقة، قام "أبو دعاء" بالتواصل هاتفيًا مع أحد عناصر التنظيم الممولة له، والذي يسمى "أبو بكر"، باستخدام شريحة موبايل جديدة، وأكد له أنه قد تخلوا عن التنظيم في مصر، وأن الجيش في طريقه للقبض عليه، وخلال مكالمته نجح الجيش في تتبع تلك المكالمة وسماعها، إلا أنهم لم يستطيعوا سماع الطرف الآخر، فكان صوت "أبو دعاء" فقط هو الظاهر لهم، عندما قاموا بتتبع تلك المكالمة وجدوا أنها في المنطقة التي توقعوا تواجد "أبو دعاء" فيها، وهي جنوب العريش، وهو عكس المتوقع.

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