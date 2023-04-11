كتب تحت الطبع.. عماد الغزالى يدرس سيرة "شيشرون"

ثمة عناوين جديدة تضيف بُعدًا معرفيًا في طريقها إلى المكتبة المصرية والعربية؛ تتنوع بين الأكاديمي والتراثي؛ نرصدها فى هذا التقرير:

عماد الغزالي يدرس سيرة المفكر الروماني "شيشرون"

انتهى الكاتب الصحفى عماد الغزالي، من تحقيق سيرة الكاتب الروماني وخطيب روما المميز "شيشرون"؛ والذى يصدر قريباً تحت عنوان "شيشرون..الوثني الصالح" عن دار بتانة للنشر.

وعن الكتاب قال "الغزالي" لـ"الدستور"، الكتاب دراسة سياسية وفلسفية لواحد من أهم المفكرين والسياسيين والخطباء فى الحضارة الرومانية، عاصر واحدة من أخطر المراحل وأكثرها تقلبا فى تاريخ الإمبراطورية، والتى شهدت صراعا بين القائدين "بومبى" و"يوليوس قيصر"، ثم الصراع بين "أنتونى" وقتلة "قيصر"، وبقى فيها منحازا لقيم الجمهورية حتى النهاية.

وأضاف "الغزالي"، قائلاً: وصف "شيشرون" الذى ولد قبل ميلاد السيد المسيح بمائة عام تقريبا من قبل الكنيسة الكاثوليكية بـ"الوثنى الصالح "، واعتبره مؤرخو هذه المرحلة ومنهم "تسفان تسفايج" فى كتابه "ساعات القدر فى تاريخ البشرية" ، صاحب أول نزعة انسانية فى تاريخ البشرية فى المرحلة السابقة على ظهور الأديان، أما المعنيون بالأدب اللاتينى فعادة مايميزون بين مرحلة ماقبل شيشرون وما بعده.

وتابع: "الكتاب لايقدم فحسب ترجمة لسيرة هذا المفكر الفذ، إنما يغوص أعمق فى الفترة التاريخية التى عاصرها، ويؤصل لأفكاره عن الغيب والزمن والشيخوخة وخلق العالم والحكم الرشيد وماهية الوجود، ورؤى من تأثر بهم من أمثال سقراط وأفلاطون وزينون وأبيقور وكاتو وأسخيلوس ويوربيديس وكريشيوس ، وكذا تأثيره فى الفكر السياسي والفلسفى المعاصر وخصوصا لدى "روسو" فى عقده الاجتماعى، عبر خيال سردى يستند إلى دعائم تاريخية موثقة، دون إغفال الآراء التى انتقدت شيشرون لنزعته البرجماتية على وجه الخصوص".

سامح الزهار يحقق طبعة لكتاب "المواقف والمخاطبات"

الباحث فى التراث سامح الزهار قال إن لديه تحت الطبع ترجمتين لاثنين من كتبه هم " اللاهوت العثماني" و" بنيان مرصوص - ملامح مساجد القاهرة القديمة".

وأضاف"الزهار"، فى تصريحات لـ"الدستور": "نقوم بإعداد تحقيقًا جديدًا لكتاب "المواقف والمخاطبات" لكاتبه محمد بن عبد الجبار النفري، وهو إعادة قراءة لكتاب مهم من كتب التراث، وهي قراءة إنسانية بإحالات وهوامش تخرج من نطاق التصوف وتمتد إلى اللغة والأدب والتاريخ وعلم الاجتماع في محاولة لأن تكون نشرة نقدية متكاملة العناصر العلمية للتحقيق بوسائل هذا الزمن وعبر أحدث آلياته، والمتفرد في هذه النشرة أننا سنقدم وثائق جديدة ومخطوطات سوف تنشر للمرة الأولى لنتيحها بالمكتبة العربية إلى جمهرة القراء والباحثين".

ويعتبر هذا الكتاب من أهم تراث الصوفية رغم أنه لم يلق نفس الاهتمام والعناية كما حظيت بعض الأعمال الأخرى، كما ان مؤلف هذا الكتاب هو أحد أقطاب الصوفية البارزين على مر التاريخ. والكتاب بين طياته يضم هذا تجليات محمد بن عبد الجبار بن الحسن النفري المتصوف العراقي والذي أتت في كتابيه "كتاب المواقف" و"كتاب المخاطبات" وجاء هذا العمل محققاً بشكل بديع، فقد عمد المحقق إلى تحرير رموزه وإثباتها في مظانها، من خلال ما جاء عند المتصوفة بصورة عامة، وعند النفري بصورة خاصة.

سالى رياض تعود لقرائها بـ"نصوص ياسمين" و"سر الروح"

الشاعرة والقاصة سالى رياض قالت لـ"الدستور": "لدى تحت الطبع مجموعة بعنوان " نصوص ياسمين"، وديوان عامية بعنوان "سر الروح" وديوان آخر "أمريكا روما الجديدة" شعر سياسي".

وصدر للشاعرة سالى رياض ديوان "حبة الرّمان" بالعامية المصرية، ويضم 33 عنوانًا تعبر عن عالم "سالي رياض"، حيث يضم قصائد عن صلاح جاهين والأبنودى والفنان ناجي شاكر، بالإضافة للعديد من القصائد الأخرى منها "عاشقة" و"كان وكان" و"مين فـ الرحيل زيك" و"رقصة الحياة" و"حبة الرّمان".

الجدير بالذكر، أن "سالي رياض" كاتبة وناقدة معمارية، تخرجت في كلية الفنون الجميلة، وحصلت على درجة الماجستير، وتستكمل دراستها للدكتوراه في فلسفة الفنون، صدر لها ضمن سلسلة "كراسة المتاحف"، "زها حديد وعمارة المتاحف" عن مكتبة الإسكندرية، ضمن أبرز المشاركات في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الأخيرة.