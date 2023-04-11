مركز شباب ميت شرف بالدقهلية يستقبل حالات التخاطب مجانا خلال رمضان

واصل مركز شباب ميت شرف استقبال حالات التخاطب خلال شهر رمضان مجانًا، وذلك خلال الأيام من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية ظهرًا.

جاء ذلك ضمن برنامج جسور الأمل الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا (لأصحاب الهمم)، لدعم ذوي القدرات على مستوى محافظات الجمهورية.

كما يهدف مركز التخاطب بإدارة شباب دكرنس إلى تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات التعليمية والتأهيلية من ️جلسات تخاطب واختبارات، حيث يتم استقبال الحالات وتشخيصها من قبل أخصائيين متخصصين لمعرفة الحالة وما تحتاجه من رعاية وخدمات، إلى جانب برامج توعوية لأسرهم وأولياء الأمور تهدف إلى تنمية مهاراتهم حول كيفية التعامل مع أبنائهم.

يقوم بالإشراف بالمركز المسئول الإداري أسماء شعبان، وأخصائيات المركز مروة البغدادي، و مروة محمود، و نادين مجدي، وهدير عاشور، و إسراء السعيد، و ميادة عبد الخالق، ومنى عبد العليم، مع كل الشكر والتقدير لمدير المركز حسام خليل، ورئيس مجلس الإدارة أحمد إبراهيم.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، وبإشراف الدكتور طارق باشا وكيل المديرية للشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، وتنفيذ ومتابعة مجدي عبد السلام مدير إدارة شباب دكرنس، وتحت إشراف نانسي سمير منسق مكتب قادرون باختلاف بالمديرية، وأسماء العراقي مسئول مكتب قادرون باختلاف بالإدارة.

كما انطلقت اليوم الإثنين المسابقة السنوية الكبري فى حفظ وتلاوة القرآن الكريم، والتي تنظمها إدارة شباب السنبلاوين بمركز شباب كفر غنام، بمشاركة 400 متسابق ومتسابقة من النشء والشباب أعضاء الجمعية العمومية بمركز شباب كفر غنام بالسنبلاوين خلال شهر رمضان الكريم.

والمسابقة تحت إشراف جاسر خالد مدير عام إدارة شباب السنبلاوين، وعزيزه حمدي رئيس قسم تنمية النشء بالإدارة، و محمد عبد الجليل المدير التنفيذي للمركز، و السيد جمال جمعة مشرف النشاط بالمركز.

جانب من الخدمات التعليمية

جانب من الخدمات التعليمية