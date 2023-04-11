الثلاثاء 11 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مركز شباب ميت شرف بالدقهلية يستقبل حالات التخاطب مجانا خلال رمضان

جانب من الخدمات التعليمية
جانب من الخدمات التعليمية

واصل مركز شباب ميت شرف استقبال حالات التخاطب خلال شهر رمضان مجانًا، وذلك خلال  الأيام من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية ظهرًا.

جاء ذلك ضمن برنامج جسور الأمل الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا (لأصحاب الهمم)، لدعم ذوي القدرات على مستوى محافظات الجمهورية.

كما يهدف مركز التخاطب بإدارة شباب دكرنس إلى تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات التعليمية والتأهيلية من ️جلسات تخاطب واختبارات، حيث يتم استقبال الحالات وتشخيصها من قبل أخصائيين متخصصين لمعرفة الحالة وما تحتاجه من رعاية وخدمات، إلى جانب برامج توعوية لأسرهم وأولياء الأمور تهدف إلى تنمية مهاراتهم حول كيفية التعامل مع أبنائهم.

يقوم بالإشراف بالمركز المسئول الإداري أسماء شعبان،  وأخصائيات المركز مروة البغدادي، و مروة محمود، و نادين مجدي، وهدير عاشور، و إسراء السعيد، و ميادة عبد الخالق، ومنى عبد العليم، مع كل الشكر والتقدير لمدير المركز حسام خليل، ورئيس مجلس الإدارة أحمد إبراهيم.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، وبإشراف الدكتور طارق باشا وكيل المديرية للشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، وتنفيذ ومتابعة  مجدي عبد السلام مدير  إدارة شباب دكرنس، وتحت إشراف  نانسي سمير منسق مكتب قادرون باختلاف بالمديرية، وأسماء العراقي مسئول مكتب قادرون باختلاف بالإدارة.

كما انطلقت اليوم الإثنين المسابقة السنوية الكبري فى حفظ وتلاوة القرآن الكريم، والتي تنظمها إدارة شباب السنبلاوين بمركز شباب كفر غنام، بمشاركة 400 متسابق ومتسابقة من النشء والشباب أعضاء الجمعية العمومية بمركز شباب كفر غنام بالسنبلاوين خلال شهر رمضان الكريم.

والمسابقة تحت إشراف جاسر خالد مدير عام إدارة شباب السنبلاوين، وعزيزه حمدي رئيس قسم تنمية النشء بالإدارة، و محمد عبد الجليل المدير التنفيذي للمركز، و السيد جمال جمعة مشرف النشاط بالمركز.

جانب من الخدمات التعليمية
جانب من الخدمات التعليمية
جانب من الخدمات التعليمية
جانب من الخدمات التعليمية
جانب من الخدمات التعليمية
جانب من الخدمات التعليمية
مركز شباب ميت شرف شباب ميت شرف شهر رمضان مواعيد العمل

الأكثر قراءة

تفاصيل مثيرة فى مقتل «فاطمة» على يد زوجها بدهشور

تراث إندونيسيا على المسرح الصغير.. وروحانيات شهر رمضان فى الإسكندرية (صور)

أستمع لأم كلثوم وسعاد محمد.. كيف كان يقضى الطبلاوى رمضان؟

مركز شباب أبو ميلاد يفوز ببطولة الدورة الرمضانية فى مطروح

التفاصيل الكاملة لواقعة قتل الممرضة فاطمة سعيد (فيديو)

رامى ربيعة يطمئن جماهير الأهلى على إصابته فى نهائى كأس مصر أمام بيراميدز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

روسيا وأمريكا وإسرائيل.. حرب معلومات مضللة في الشرق الأوسط

ماجد حبته

حلم الاستقلال الأوروبى

محمد المعتصم

فى انتظار «جعفر العمدة»

وائل لطفي

سر مصر الباتع

منى رجب

عملة نادرة.. أسرار قضايا نجوع وقرى الصعيد الجوانى على الشاشة

عبدالوهاب داود

متعة العودة إلى «منزل الجميلات النائمات»

لواء.حمدى البطران

رجال حول الزعماء [1]

جمال-أسعد

التدين والإنسانية

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: الحكومة الإسرائيلية الحالية مستمرة لمدة 4 سنوات

رئيس الوزراء الإسرائيلى: قصفنا غزة بـ50 طنًا من المتفجرات فى ليلة واحدة

نتنياهو: إسرائيل تتعرض لموجة إرهاب.. ووجهنا ضربة قوية لحماس