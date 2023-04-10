أستاذ قانون دولي: الولايات المتحدة تتخلى عن حلفائها

قال جبريال صوما، أستاذ القانون الدولي، إن الولايات المتحدة الأمريكية في السابق تخلت عن حلفائها في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، ببداية الربيع العربي، عندما تخلى عن الرئيس المصري حسني مبارك والذي كان حليفا لها لمدة 30 عامًا مما تسبب في أضرار كبيرة لمصر عقب ذلك.

الرئيس الأمريكي الحالي تخلى عن السعودية

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع برنامج "ملف اليوم"، مع الإعلامي كمال ماضي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، عندما جاء للبيت الأبيض تخلى عن السعودية وأزاح مسألة الإرهاب عن الحوثيين وحذر من تزويد السعودية بالاسلحة العسكرية.

وأكد خلال المداخلة، أن تسريب معلومات يحصل عليها الرئيس الأمريكي هو بمثابة أمر خطير وأن الفاعلين يجب أن ينالوا عقاب صارم، مشيرًا إلى أنه في عهد "أوباما"، عندما قام مسئول بالجيش بتسريب بيانات عفا عنه وكان من قبل يعدم هذا الشخص.