بعد توجيهات الرئيس السيسي.. خطوات حجز الزيارة على المتحف المصري الكبير

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالاهتمام بأدق التفصيلات الخاصة بالمتحف المصرى الكبير كمنظومة متكاملة، بحيث يعكس من ناحيتي الشكل والمضمون، عظمة وعراقة الحضارة المصرية القديمة، وكذلك القدرة على التنظيم والإدارة الحديثة وفقاً لأعلى المعايير العالمية، جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع كلٍ من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، وأحمد عيسى وزير السياحة والآثار، وأحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء عاطف مفتاح مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وترصد الدستور وفقًا للموقع الرسمي خطوات حجز زيارة المتحف على النحو التالي:

خطوات حجز الزيارة على المتحف المصري الكبير

الخطوة الأولي: يجب فتح الموقع الرسمي للمتحف المصري الكبير: هنا

الخطوة الثانية: عقب ذلك احجز الزيارة من خلال نافذة أسفل الصفحة الرئيسية للموقع الرسمي للمتحف.

الخطوة الثالثة: ثم اختيار تاريخ الزيارة وتوقيت الدخول وجنسية الزائر والعدد.

الخطوة الرابعة: عقب ذلك يجب كتابة نوع الزائر والسن وإثبات هوية الطالب.

الخطوة الخامسة: يجب إثبات هوية البطاقة الشخصية للزائر.

ملاحظات

و لحجز مجموعات تضم أكثر من 10 أفراد أو مجموعات مع مرشد خاص، يرجى التواصل على

[email protected]

تتوفر أماكن انتظار محدودة للسيارات.

تذاكر الدخول المجانية متاحة فقط في شبابيك بيع التذاكر الرئيسية بالمتحف للأطفال تحت سن 6 سنوات وذوي الاحتياجات الخاصة + مرافق.

لا يسمح بإحضار طعام ومشروبات من الخارج.

يُسمح بالتصوير الشخصي غير المهني وغير التجاري باستخدام الكاميرات المحمولة الصغيرة والهواتف المحمولة.

يحظر استخدام معدات التصوير الاحترافية، والكاميرات ذات العدسات القابلة للإزالة، وأضواء التصوير، والحوامل، والكاميرات الطائرة.