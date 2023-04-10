الإثنين 10 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح وسفير كوريا الجنوبية يتفقدان متحف الآثار

اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح،

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، يرافقه السفير هونج جين ووك سفير جمهورية كوريا الجنوبية بمصر، والوفد المرافق له متحف التراث البدوي بمكتبة مصر العامة بمدينة مرسي مطروح.

 استمع محافظ مطروح وسفير جمهورية كوريا الجنوبية إلى شرح لعددًا من القطع التراثية والأدوات الحياتية والمأثورات التاريخية، أثناء الجولة، التي تستعرض الحياة البدوية والسيوية، من بينها الملابس والحُلي وأدوات الزراعة الصحراوية، والمشغولات اليدوية، والخيمة البدوية وغيرها.

وأشاد سفير جمهورية كوريا الجنوبية، بمصر والوفد المرافق لهما بمتحف التراث البدوي بالمكتبة وما يحتويه من قطع تراثية وأدوات الحياتية ، والمأثورات التاريخية التي تعكس غني محافظة مطروح فيما يتعلق بالتراث.

اللواء خالد شعيب محافظ مطروح،
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح،
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح،
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح،
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح،
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح،
IMG-20230410-WA0161
IMG-20230410-WA0161
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح،
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح،
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح،
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح،
IMG-20230410-WA0153
IMG-20230410-WA0153
IMG-20230410-WA0151
IMG-20230410-WA0151
IMG-20230410-WA0145
IMG-20230410-WA0145
IMG-20230410-WA0140
IMG-20230410-WA0140
IMG-20230410-WA0139
IMG-20230410-WA0139
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح المشروعات القومية هونج جين ووك محافظ مطروح متحف الآثار سفير جمهورية كوريا

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