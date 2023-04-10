محافظ مطروح وسفير كوريا الجنوبية يتفقدان متحف الآثار

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، يرافقه السفير هونج جين ووك سفير جمهورية كوريا الجنوبية بمصر، والوفد المرافق له متحف التراث البدوي بمكتبة مصر العامة بمدينة مرسي مطروح.

استمع محافظ مطروح وسفير جمهورية كوريا الجنوبية إلى شرح لعددًا من القطع التراثية والأدوات الحياتية والمأثورات التاريخية، أثناء الجولة، التي تستعرض الحياة البدوية والسيوية، من بينها الملابس والحُلي وأدوات الزراعة الصحراوية، والمشغولات اليدوية، والخيمة البدوية وغيرها.

وأشاد سفير جمهورية كوريا الجنوبية، بمصر والوفد المرافق لهما بمتحف التراث البدوي بالمكتبة وما يحتويه من قطع تراثية وأدوات الحياتية ، والمأثورات التاريخية التي تعكس غني محافظة مطروح فيما يتعلق بالتراث.

اللواء خالد شعيب محافظ مطروح،

اللواء خالد شعيب محافظ مطروح،

اللواء خالد شعيب محافظ مطروح،

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اللواء خالد شعيب محافظ مطروح،

اللواء خالد شعيب محافظ مطروح،

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