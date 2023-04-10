الإثنين 10 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

«المرشد الصوتي و المنطقة التجارية».. «غُنيم» يستعرض خطة تطوير المتحف القومي للحضارة

المتحف
المتحف

قال أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومى للحضارة المصرية، إنه تم الموافقة على استخدام السماعات الخاصة بنظام “المرشد الصوتي” لزائري المتحف داخل قاعة المومياوات الملكية نظراً لعدم إمكانية تقديم الشرح داخل القاعة.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه من المقرر الإعلان عن بدء التنفيذ خلال الفترة المقبلة.

وأضاف “غنيم” أنه من المقرر افتتاح المنطقة التجارية بالمتحف قريبًا وذلك في إطار مساعي الوزارة لزيادة إيرادات المتحف، مُشيرًا غلى أن المركز التجارى سيكون ذو طابع سياحي ومختلف عن المراكز التجارية العادية، حيث من الكقرر تخصيص محلات للاعمال اليدوية مثل السجاد وغيرها.

وتصل أسعار تذاكر الدخول الى المتحف القومى للحضارة المصرية  60 جنيهًا للمصري و30 جنيهًا للطالب، و 240 جنيهًا للزائر الاجنبي و120 للطالب الأجنبى.

وتحل خلال ابريل الجارى، الذكرى الثانية لافتتاح المتحف القومى للحضارة المصرية الذى تم افتتاحه فى 3 ابريل عام 2021 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبحضور عدد من الشخصيات العالمية التى شاركت  فى الافتتاح كمديرة اليونسكو ومدير منظمة التجارة العالمية،والذى جرت وقائعة بنقل 22 مومياء  ملكية من المتحف المصرى بميدان التحرير الى المتحف القومى والتى مازالت اصدائه مستمرة حتى الان .

المتحف القومي للحضارة المصرية المرشد الصوتي المومياوات الملكية المنطقة التجارية ايرادات المتحف مركز تجارى

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