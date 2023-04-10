الإثنين 10 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة تأمر بضبط وإحضار سائق دهس شابا بسيارته بالمقطم

حبس
حبس

أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم، ضبط وإحضار سائق سيارة متورط في دهس شاب بسيارته على الطريق السريع بالمقطم، مما أسفر عن وفاته.

وكشفت مناظرة الجثة أنها لشاب في العقد الثالث من العمر بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة المقطم، وتبين أن سيارة صدمت الشاب وتمكن قائدها من الهروب من موقع الحادث، وبتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد السيارة، وهوية الجثة.
كان تلقى ضباط مباحث قسم شرطة المقطم إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بتلقيهم بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة شاب بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة المقطم.
على الفور، أنتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، لموقع البلاغ وتبين العثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر،وبمناظرة الجثة تبين وجود عدة إصابات بأماكن متفرقة بالجسم.
تم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تنفيذًا لقرار النيابة العامة،واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وحُرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.

ضبط وإحضار دهس سائق سيارة المقطم

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