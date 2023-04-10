مسلسل رسالة الإمام الحلقة الـ19...الشافعى : وَكَيفَ يُداري المَرءُ حاسِدَ نِعمَةٍ

"وَدارَيتُ كُلَّ الناسَ لَكِن حاسِدي...مُداراتُهُ عَزَّت وَعَزَّ مَنالُها...وَكَيفَ يُداري المَرءُ حاسِدَ نِعمَةٍ..إِذا كانَ لا يُرضيهِ إِلّا زَوالُها"، بدأت الحلقة 19 من مسلسل رسالة الإمام، الذى يتناول سيرة الإمام محمد بن أدريس الشافعى، والذى يجسد شخصيته الفنان خالد النبوى، بأبيات شعر ينشدها الفنان خالد النبوي.

أحداث الحلقة الـ19 من مسلسل رسالة الإمام

واعتاد الفنان خالد النبوي على بدء الحلقات بإنشاد بعض من أبيات الإمام الشافعي، التى جمعت في ديوان له، وأطلق عليها "ديوان الشافعي"، وأنشد "النبوي":

وَدارَيتُ كُلَّ الناسَ لَكِن حاسِدي

مُداراتُهُ عَزَّت وَعَزَّ مَنالُها

وَكَيفَ يُداري المَرءُ حاسِدَ نِعمَةٍ

إِذا كانَ لا يُرضيهِ إِلّا زَوالُها

موعد عرض مسلسل رسالة الإمام الحلقة 19

يذاع مسلسل "رسالة الإمام"، خلال الموسم الرمضاني على قناة dmc في تمام الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الساعة 6:15 والساعة 11 صباحًا، وعلى قناة المحور الساعة 7 مساءً، والإعادة 5:00 صباحًا و12:00 مساءً، كما يذاع عبر قناة الحياة في تمام الساعة 10:45 مساءً والإعادة 11:15 صباحًا، وعلى قناة CBC في الساعة 12:15 صباحًا ويعاد في الساعة 5 صباحًا، إضافة إلى إذاعته عبر منصة Watch IT.

أحداث مسلسل رسالة الإمام

و"رسالة الإمام" بطولة الفنان خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعي، وسلمى أبوضيف، وكوكبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي وأيمن طُعمة، والأردنية فرح بسيسو وآخرين يتم الإعلان عن أسمائهم عبر الحلقات تباعًا، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub - سعدي وجوهر".

وتدور أحداث مسلسل رسالة الإمام، الذي يتناول سيرة الإمام الشافعي ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة وصاحب المذهب الشافعي في الفقه الإسلامي، على مدار خمسين عاما مع نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، في وقت كانت تشهد فيه مصر صراعات على السلطة، ومحاولات انفصالية، وتشتت مذهبي، وضغوط اقتصادية ثقيلة، إذ يصل إليها الإمام الشافعي، ليسهم تواجده وشخصيته وعلمه في تخطي مصر تلك العقبات، إضافة إلى إعادة الإمام استكشاف حياته وماضيه.