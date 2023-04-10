الإثنين 10 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أعمال تشجير ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بمركز الواسطى ببنى سويف

رئيس المدينة
رئيس المدينة

تلقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الإثنين، التقارير اليومية للجهود المبذولة والأنشطة الميدانية والأعمال المنفذة التي قامت بها الوحدات المحلية والقطاعات الخدمية المختلفة بنطاق المحافظة، تنفيذًا لتكليفاته بأهمية التواصل مع المواطنين وتلبية احتياجات القرى والمدن، وتكثيف الحملات الرقابية والخدمية، وتنظيم القوافل الطبية المجانية، والإشراف على المبادرات الرئاسية، لتوفير حياة كريمة للمواطنين في كافة المجالات الحياتية.

وتبين من التقرير اليومي للوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى برئاسة الأستاذ حمادة راضي، متابعة العمل بالإدارات الداخلية بالوحدة المحلية المخازن، مشروعك، المتغيرات المكانية، المركز التكنولوجي وذلك للاطمئنان على انتظام سير العمل وتحقيق الانضباط وتقديم الخدمات للمواطنين بالشكل الأمثل، وذلك بحضور التفتيش المالي والإداري.

كما تضمن التقرير الاستمرار في تنفيذ خطة المحافظة لترشيد استهلاك الكهرباء بالمصالح الحكومية ودور العبادة وعلى طريق القاهرة/ أسيوط الزراعي والطرق الرئيسية ومداخل القرى، علاوة على استكمال أعمال التشجير ضمن مبادرة 100مليون شجرة، حيث يتم حاليًا غرس عدد من الأشجار والشتلات بحديقة الشهداء بمدخل مدينة الواسطى وطريق القاهرة/ أسيوط الزراعي.

فيما تم التصدي لأعمال حفر أساسات داخل الحيز العمراني للمدينة دون ترخيص حيث تم ردمها، والتحفظ علي مواد البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية، بجانب إزالة لحالة تعدٍ على مساحة من الأرض الزراعية بزمام قرية بني حدير الزراعية.

وفي سياق آخر، وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف كافة الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية بضرورة التنسيق المتكامل وتضافر الجهود لسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، والعمل على سرعة حلها وإزالة أسبابها، ووضع آليات لرفع مستوى كافة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على ضرورة تكثيف الرقابة التموينية على الأسواق، والتصدي لكافة صور التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

عقد محمد بكري رئيس مركز ومدينة الفشن لقاء المواطنين الأسبوعي، للاستماع إلى شكواهم، والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المختصة، والتي تضمنت عددًا من متطلبات أهالي القرى في بعض القطاعات الخدمية كالنظافة العامة، وتمهيد المداخل والصرف الصحي، بجانب طلبات شخصية، ومنها مطلب بعض أهالي عزبة عمرو الغربية والمتضمن تغيير أحد خطوط الطرد الخاص ببيارة تخفيض منسوب المياه الجوفية، حيث تم التنسيق مع قطاع الصرف الصحي لاتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة وفق المتاح من إمكانيات.

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف القطاعات الخدمية المختلفة المصالح الحكومية الواسطي طريق القاهرة

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