مصرع طفلة دهسًا أسفل سيارة ربع نقل على الطريق بالدقهلية

شهدت محافظة الدقهلية، حادثا مروعا، بعد أن قامت سيارة ربع نقل بدهس طفل على الطريق بالقرب من قرية العصافرة، أثناء عودتها لمنزلها من الحضانة الخاصة بها.



وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالهادى، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة المطرية، بورود بلاغ من الأهالى بوقوع حادث دهس لطفله فى طريق قرية العصافرة التابعة لمدينة المطرية بالدقهلية.

وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة المطرية، لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص والتحرى تبين مصرع الطفلة لوجى. م. ي، 5 أعوام، أثناء عودتها للمنزل من الحضانة الخاصة بها، حيث قامت سيارة ربع نقل بدهسها، ولقيت مصرعها نتيجة الحادث.

تم نقل الجثة إلى مستشفى المطرية المركزى، وإيداعها مشرحة المستشفى لحين استكمال الإجراءات، وحرر عن ذلك محضر بالواقعة وجار عرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.