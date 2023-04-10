المشدد 15 سنة لعامل صاحب محل تعدى على طفله فى الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة المتهم عامل بالسجن المشدد 15 عاما، مما أسند إليه والزمتة بالمصاريف الجنائية ،لاتهامه بالتعدي علي طفلة في القضية المقيدة، برقم 37136 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الرمل ثان.

صدر الحكم برئاسة المستشار هاني كمال غبريال رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار شريف بركات، والمستشار محمد عبد المقصود قنطوش وسكرتير محكمة الجنايات أحمد السيد.

وتعود أحداث القضية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة الرمل ثان ،يفيد ببلاغ من والده المجني عليها بقيام المتهم بالتعدي عليها بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثان ، أنه حال قيام المجني عليها الطفلة " ج.أ.ع." 7 سنوات ، باللعب من أبناء الجيران بالشارع محل سكنها ، طلب منها المتهم عامل وصاحب محل ، أن تراقب أحد المحلات بمحل الواقعة ، فتغيب عليها فتوجهت له ويالوصول فؤحئت باعتدائه عليها ومحاولة تقبيلها وامسكها من يدها ، ودفعها الي باب الشقة محل سكنه ، فقامت بإبلاغ والدتها بالواقعة ، والتي قامت بتحرير محضر ضد المتهم.