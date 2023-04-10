الإثنين 10 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. لجنة الحكام تعاقب حكم مباراة ليفربول وأرسنال بسبب روبرتسون

الحكم المساعد لمباراة
الحكم المساعد لمباراة ليفربول وأرسنال

أعلنت لجنة الحكام الإنجليزية، اليوم الاثنين، معاقبة الحكم المساعد لمباراة ليفربول وأرسنال في بطولة الدوري الإنجليزي.

وكان فريق ليفربول قد وقع في فخ التعادل الإيجابي مع أرسنال بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، ويديرها الحكم "بول تيرني".

وشهدت المباراة واقعة اعتداء من الحكم المساعد "قسطنطين هاتزيداكيس" بالكوع على اللاعب الاسكتلندي أندرو روبرتسون، الظهير الأيسر لفريق ليفربول، بعد نهاية الشوط الأول.

لجنة الحكام تعلن معاقبة حكم مباراة ليفربول وأرسنال بسبب روبرتسون

وأصدرت لجنة الحكام الإنجليزية بيانًا رسميًا، أفادت خلاله معاقبة الحكم المساعد "قسطنطين هاتزيداكيس" بعدم تعيينه مجددًا في أي مباراة أخرى في أي مسابقة من المسابقات التي تُشرف عليها، لحين الانتهاء من التحقيق معه.

وكان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، قد أصدر قرارًا بفتح تحقيق مع الحكم المساعد "قسطنطين هاتزيداكيس"، في واقعة اعتدائه لالكوع على أندرو روبرتسون.

يذكر أن مارك كلاتنبرج، الحكم الإنجليزي السابق، قد دافع عن قسطنطين هاتزيداكيس، قائلًا: "لقد شاهدت فيديو الواقعة، وأرى أن روبرتسون قام بالاعتداء أولًا على الحكم قسطنطين هاتزيداكيس، وما قام به الأخير كان رد فعل".

لحظة اعتداء الحكم على روبرتسون

موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي

ويستعد فريق ليفربول لمواجهة نظيره ليدز يونايتد، يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويتواجد فريق ليفربول حاليًا في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 44 نقطة.

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