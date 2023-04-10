ختام فعاليات مسابقة "تحدي القراءة العربي" في بني سويف

اختتمت فعاليات مسابقة تحدى القراءة العربي على مستوى مديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، وتستهدف زيادة الوعي بأهمية القراءة لدى الطلاب وتنمية مهارات التعلم الذاتي والتفكير التحليلي الناقد وتحسين مهارات اللغة العربية لدى الطلاب لزيادة قدرتهم على التعبير بطلاقة وتعزيز الوعي الثقافي لدى الطلاب منذ صغرهم وبناء جيل متميز ومبدع قادر على الابتكار في مختلف المجالات تماشياً مع رؤية مصر 2030.

وأوضح محمد عبد التواب وكيل الوزارة، أنه تم الإعلان عن نتائج المسابقة وأسماء الفائزين، وتضمن الإشارة إلى فوز الطالبة يارا أحمد محمد عبد الحميد مدرسة سعد بن أبي وقاص الرسمية للغات بإدارة الفشن بالمركز الأول (المرحلة الابتدائية الأولى) وفوز الطالب زياد علي كريم محمود مدرسة الدعوة الإسلامية لغات بالمركز الأول على مستوى المديرية في المرحلة الابتدائية الثانية، بينما فازت الطالبة نهى أحمد علي عبد المنعم مدرسة صلاح الدين فيوتشر بالمركز الأول (المرحلة الإعدادية) في حين حصلت الطالبة إهداء أشرف حسن محمد مدرسة السيدة خديجة الثانوية بنات بسمسطا بالمركز الأول المرحلة الثانوية على مستوى المديرية، تحت إشراف لجنة التحكيم التي ضمت الأستاذ صلاح محمد محمود موجه عام اللغة العربية، جمال يسن موجه أول اللغة العربية، رمضان الحسيني موجه أول اللغة العربية، الدكتور محمد حمدي موجه أول الواسطى.

وأضاف وكيل الوزارة أن المسابقة "تحدي القراءة العربي" هو أكبر مشروع عربي تم إطلاقه بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لتشجيع القراءة لدى الطلاب في العالم العربي، مشيرا إلى أن المسابقة تمر عبر 5 مراحل بداية على مستوى المدرسة ثم الإدارة ثم المديرية ثم على مستوى الجمهورية وصولا للتصفيات النهائية على مستوى الوطن العربي والتي تعقد سنويا بمدينة دبي بالإمارات العربية.

وتوجه وكيل التعليم، بالتهنئة للطلاب والطالبات الفائزين في المسابقة متمنيا لهم دوام التوفيق وتحقيق مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية، معرباً عن شكره وتقدير لقيادات التعليم وفي مقدمتهم الدكتور ربيع محمد مدير عام الخدمات التربوية، حنان فتحي موجه عام المكتبات وعاطف زكريا موجه أول المكتبات، مطالبا ببذل المزيد من الجهود واستمرار التميز وتحقيق الإنجازات على مستوى الجمهورية.