الإثنين 10 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

آمنة: صندوق التنمية المحلية يمول 464 مشروعًا صغيرًا ومتناهى الصغر باستثمارات 7,7 مليون جنيه

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، عن موافقة صندوق التنمية المحلية على تمويل 464 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر حتي نهاية شهر مارس الماضي باستثمارات 7,7 مليون جنيه، ليصبح إجمالي ما تم إقراضه منذ بداية العام المالى الحالى عدد 1722 مشروعًا باستثمارات 29,4 مليون جنيه، منها 1172 مشروعًا للمرأة المعيلة بنسبة 68% من إجمالى المشروعات، وقال وزير التنمية المحلية إن نسبة مشروعات المرأة فى محافظة أسيوط بلغت 100%.

وأكد الوزير أن نسب التمويل تجاوزت 75% فى محافظات بورسعيد والقليوبية والبحيرة والإسماعيلية والبحر الأحمر، موضحًا أن صندوق التنمية المحلية يعد إحدى وسائل دعم تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية على أرض المحافظات وعلى مستوى كل الوحدات المحلية وكفور ونجوع مصر، لافتًا إلى أن الصندوق يهدف إلى دعم اقتصاديات القرى وتحويلها إلى قرى منتجة، وإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر توفر الدخل وتحسن من الأحوال المعيشية لأبناء المجتمعات المحلية خاصة فى القرى، ويهدف أيضًا إلى تأكيد مفهوم المشاركة الشعبية فى تنمية الاقتصاد الريفى من خلال تحمل المقترضين جزءًا من تكلفة المشروعات الممولة من خلاله.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن خطة عمل صندوق التنمية المحلية تسعي لتحقيق أهداف الوزارة في الاهتمام بالصعيد وتحقيق التنمية المستدامة به من خلال خلق فرص عمل حقيقية وتقديم كل أوجه الدعم اللازمة لنجاح هذه المشروعات، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ 1131 مشروعًا بمحافظات الوجه القبلي باستثمارات 18 مليون جنيه بنسبة 62% من إجمالي الاسثمارات التي نفذ بها الصندوق مشروعات على مستوى جميع المحافظات خلال هذا العام المالي الحالي.

 

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