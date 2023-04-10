مقتل 3 أشخاص بينهم طفل بحادث إطلاق نار بمدينة أورلاندو الأمريكية

لقى 3 أشخاص بينهم طفل مصرعهم، مساء الأحد، فى حادث إطلاق نار بمدينة أورلاندو وسط ولاية فلوريدا الأمريكية.

وأعلنت الشرطة الأمريكية فى المدينة، مقتل ثلاثة أشخاص بينهم طفل، لافتة إلى أنها توجهت إلى منازل الضحايا بعد أن وردت مكالمة حول العنف الأسري، وفور وصولهم، سمعت الشرطة إطلاق للنار من المنزل.

الشرطة الأمريكية: العنف الأسرى وراء الحادث

وأضافت الشرطة الأمريكية، أن المسلح خرج من المنزل وبدأ بإطلاق النار على رجال الشرطة مما دفعهم لإطلاق النار عليه وقتله على الفور، وفقا لما نقلته قناة "روسيا اليوم".

وأوضحت الشرطة، في بيان على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه عثر في المنزل على ثلاثة مصابين بطلقات نارية بينهم طفل، وجميعهم قتلى.

وذكرت الشرطة أن المجرم أمريكي من أصور أفريقية يبلغ من العمر 29 عاما.

إصابة 3 فى حادث إطلاق نار بمركز تجارى بأمريكا

والسبت، أصيب 3 أشخاص بحادث إطلاق نار داخل مركز تجاري في ولاية ديلاوير بشمال شرق الولايات المتحدة، حسبما أفادت الشرطة المحلية.

وأوضحت شرطة ديلاوير أن حادث إطلاق النار وقع في مركز كريستيانا مول التجاري بشمال الولاية مساء السبت، حسبما أفادت به فضائية "إكسترا نيوز" بالتفاصيل.

وأضافت الشرطة في بيان عبر "تويتر": "يمكننا أن نؤكد أن هناك 3 مصابين بطلقات نارية وتم نقلهم إلى مستشفى المنطقة لتلقي العلاج"، مشيرة إلى أنه لا توجد حاليا مخاوف تتعلق بالسلامة العامة في كريستيانا مول والمنطقة المحيطة.

ولفتت الشرطة إلى أنه جرى إغلاق المركز التجاري، وطلبت من الناس الابتعاد عن الموقع بينما يجري التحقيق في الحادث.

ولم تقدم الشرطة تفاصيل عن وضع المصابين في الحادث، لكنها قالت إنهم نُقلوا جميعا إلى مستشفى بالمنطقة لتلقى العلاج الطبي.