الإثنين 10 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

على الحجار يتألق فى ليلة طربية وسط أجواء رمضانية بـ«أوبرا الإسكندرية»

علي الحجار بأوبرا
علي الحجار بأوبرا الإسكندرية

أحيا الفنان الكبير علي الحجار، مساء الأحد، حفلًا فنيًا على مسرح دار أوبرا الإسكندرية، مساء الأحد، حيث أمتع الحجار جمهوره العريض بمجموعة من أشهر أغانيه التي تنوعت بين الجديد والقديم، في ليلة طربية متميزة، ضمن السهرات الرمضانية التي تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

  

وقدم “الحجار”، مجموعة من أغاني تترات المسلسلات التي أشتهر بها وحققت نجاحًا مستمرًا، واضعًا بصمته الفنية عليها لتتناقلها الأجيال جيلا بعد جيل، وأبحر الحجار بجمهوره في بحر من الألحان منها: “المال والبنون، الحضرة زينبي، يارب، خلق الله، أنا كنت عيدك، مافيناش من الخوف، نويت أغني، رمي رمشه، هنخبي ليه، يا موجة يا زرقا، إنت المدد، الحلواني، الزين والزينة، مسألة مبدأ، روحي بتتنقل، مبسوطين، ليلي، زى الهوي، بطلة حكايتي، تجيش نعيش، العروسة، لما الشتا، أضحك لوجه الله”، ومن ألحان خالد الذكر الشيخ سيد درويش “أهوه ده اللي صار، حرما ياسيدى، يا إسكندراني التي تفاعل معها جمهور الحفل"، وقدم له جمهوره المتشوق لعذب صوته وروعة الالحان وجمال الكلمات تحية جارفة من التصفيق الحار والهتافات.

 

يشار إلى أن الفنان الكبير على الحجار أعتاد علي المشاركة بشكل منتظم فى الحفلات والمهرجانات الفنيةالتى تنظمها دار الأوبرا المصرية على مسارحها المختلفة بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.

 

ومن الجدير بالذكر أن الحجار ينتمي إلى عائلة فنية، حيث اكتشفه الموسيقار الكبير بليغ حمدي، وقدم له أول أعماله «على قد ما حبينا»، كلمات الشاعر عبدالرحيم منصور، ولقي إعجاب وإستحسان الجماهير، ثم انطلق الحجار لمشواره الفني الممتد حيث قدم خلاله فنًا راقيًا ومتميزًا تنوع بين الأغاني الدينية والوطنية والعاطفية.

 

وتقدم أوبرا الإسكندرية خلال شهر رمضان المبارك، عدة حفلات لنجوم الغناء وفرق الإنشاد في وجبة فنية متنوعة للجمهور السكندري.

علي الحجار بأوبرا الإسكندرية
علي الحجار بأوبرا الإسكندرية
علي الحجار بأوبرا الإسكندرية
علي الحجار بأوبرا الإسكندرية
علي الحجار بأوبرا الإسكندرية
علي الحجار بأوبرا الإسكندرية
أوبرا الإسكندرية
أوبرا الإسكندرية
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