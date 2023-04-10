الإثنين 10 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسل "القاهرة الإخبارية": مصر والسودان بينهما روابط أزلية ورؤى مستقبلية مشتركة

السيسي والبرهان
السيسي والبرهان

قال محمد إبراهيم، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من الخرطوم، إن العلاقات الثنائية بين مصر والسودان علاقات تاريخية عميقة ومتجذرة خاصة أن هناك تبادلا بين الدولتين في مجالات عدة.

وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية" أن العلاقات المصرية السودانية تاريخية منذ أن كانت مصر والسودان دولة واحدة، ومنذ أن بدأ محمد علي في بناء الدولة الحديثة عام 1820.

وتابع: "إذا تطرقنا للعلاقات الاقتصادية بين البلدين نجد أن هناك استثمارات كبير في شتى المجالات وتحديدًا المجال الزراعي ومشروع الربط الكهربائي بين مصر والسودان، خصوصًا أن السودان يعاني في هذا المجال وهذا المشروع سيفيد كل السودانيين".

مراسل “القاهرة الإخبارية”: السودانيون استفادوا من مشروعات رجال الأعمال المصريين

وأشار إلى أنه أيضًا هناك اتفاقات بين البلدين تتيح لمواطني البلدين العديد من المميزات عند الزيارة من حيث حرية التنقل وشراء العقارات، موضحًا أن الحكومة المصرية تعامل السودانيين على أنهم مصريين.

واستكمل: "هناك أيضًا تعاون في المجالات الاستثمارية، حيث هناك مشروعات كثيرة في السودان من قبل رجال الأعمال المصريين في الزراعة والمواد الغذائية"، مؤكدًا أن العديد من السودانيين استفادوا من مشروعات المستثمرين المصريين.

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