الإثنين 10 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ضياء رشوان: انعكاس نتائج الحوار على الشارع المصري رهن المشاركين فيه

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن المواطن شريك أساسي في الحوار الوطني، ولكن لا يوجد حوار يجمع 100 مليون ولكن لهم ممثلين هم الأحزاب والقوى السياسية والمجتمع المدني، والجمعيات الأهلية وعلى مستوى الشباب هناك ممثلين لهم بالحوار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "تغطية خاصة" لقناة "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية خلود زهران، أن انعكاس نتائج الحوار على الشارع المصري رهن المشاركين فيه ويتم طرح مخرجاته والتي تمثل روشته وعلاج لما يعاني منه المجتمع على الرئيس.

وناشد المواطنين بالضغط على ممثليها ضغطًا واضحًا ليترجموا مقترحاتهم لأن وظيفة الحوار ليس للتشخيص فقط ولكن الأهم العلاج. 

التحديات 

وكشف "رشوان"، عن التحدي الأول الذي وجه الحوار الوطني، كان الثقة بين الأطراف السياسية وتخطيتها بنسبة 75% منها والجسور فتحت بالفعل مع احتفاظ كل منهم بالاختلاف مع الآخر، مضيفًا “نختلف معًا ونتحاور ولكن أن نظل متحاورين فهذا أمر تبنى به الدول، ونختلف في حب الوطن وليس في هدمه.”

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