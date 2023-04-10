شادية الجمل: العلاقات المصرية السودانية تاريخية وقديمة

أكدت النائبة شادية خضير الجمل، عضو مجلس النواب، وعضو البرلمان العربي، أن العلاقات المصرية السودانية تاريخية وقديمة ولا يمكن المساس بمتانتها، فهناك صلات اجتماعية بين الشعبين، فأصحاب الأفكار المغرضة لن يتمكنوا من النيل من العلاقات المتجذرة بين الدولتين والشعبين، فهناك علاقات نسب ومصاهرة بين الشعبين، فوجود الشعب السودانى في مصر كبير، فهناك أحياء ومناطق في مصر يكون أغلب سكانها من السودانيون، كما أن القبائل المصرية لها امتداد سوداني والعكس نتيجة للارتباط الوثيق بين الشعبين.

وأشارت عضو مجلس النواب، وعضو البرلمان العربي، في تصريحات لـ"الدستور" إلى أن تقرير الهيئة العامة للاستعلامات حول العلاقات المصرية السودانية رصد عدد ضخم من المشروعات المشتركة، منها مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسودان، حيث تقوم مصر بإمداد السودان بنحو 300 ميجاوات في مرحلته الأولى، إضافة 600 ميجاوات في مرحلة لاحقة، لتصل بعد ذلك إلى 3 آلاف ميجاوات، بالإضافة إلى مشروعات استصلاح الأراضي، وكذلك مشروع مصري لإنتاج اللحوم بالسودان على مساحة 40 ألف فدان في ولاية النيل الأبيض، ومشروع شركة للملاحة المصرية السودانية بين مينائي أسوان وحلفا، وذلك لنقل البضائع والأفراد والسياحة.

وأكدت "الجمل" أن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان في عام 2021 نحو مليار و165 مليون دولار، مقارنة بنحو 725 مليون دولار عام 2020، بنسبة زيادة بلغت 60%، وبفارق 440 مليون دولار، بالإضافة لزيادة قيمة الصادرات المصرية للسودان إلى 826.8 مليون دولار خلال العــام 2021، مقابل 498.9 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 65.7%، يثبت أن العلاقات تطور وتنمو بشكل مستمر، كما يؤكد رغبة القيادة السياسية في زيادة أواصر الصلة بين البلدين في مختلف المجالات.

ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن الرئيس السيسي يهتم اهتمامًا كبيرًا بالعلاقة مع السودان الشقيق، وهو ما ظهر في تواصله الدائم مع نظيره السوداني وزياراته المستمرة.