الإثنين 10 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

وزيرة الثقافة ومحافظ بنى سويف يشهدان الليلة السابعة من «ليالى رمضان»

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية

شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الليلة السابعة من فعاليات رمضان الثقافية، التي تُنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، في الممشى السياحي ببني سويف، بحضور الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة ووزارة الثقافة، وحشد من الجمهور رواد الممشى.

 

وتفقدا معرضًا للحرف اليدوية والتراثية، كما شاهدا عروضًا لفرقة "بني سويف للفنون الشعبية"، التي قدمت مجموعة من الرقصات والأغنيات التي تعبرعن جزء أصيل من التراث المصري، وفرقة "الفيوم للموسيقى العربية"، التي قدمت عددًا من الأغاني الوطنية والأغاني الطربية، إلى جانب فقرة "إلقاء شعر" من الطفلة "رودينا  محمد" من مركز الفشن.

 

وعبرت وزيرة الثقافة، عن سعادتها بالعروض والأنشطة المقدمة للجمهور، وحالة التفاعل المتميز معها، وأضافت أن وزارة الثقافة خرجت بالفعاليات هذا العام لعدد كبير من المدن والمراكز وكذلك قرى "حياة كريمة"، رافعة شعار "رمضان.. الثقافة في كل مكان"، تحقيقًا للعدالة الثقافية وحق الجميع في منتج ثقافي وإبداعي جاد.

 

تأتي تلك الفعاليات ضمن البرنامج المركزي لوزارة الثقافة بالمحافظات، والتي أطلقتها الهيئة العامة لقصور الثقافة بست أقاليم تابعة لها خلال شهر رمضان.

 

ونظمت الهيئة عددا كبيرا من الفعاليات الثقافية والفنية بـ15 موقعا لفرع ثقافة بني سويف خلال ليالي رمضان، منها الفشن وأهناسيا المدينة وأبو صير وببا، وتختتم الفعاليات الثلاثاء القادم.

وزيرة الثقافة ومحافظ بنى سويف يشهدان الليلة السابعة من ليالى رمضان
وزيرة الثقافة ومحافظ بنى سويف يشهدان الليلة السابعة من ليالى رمضان
وزيرة الثقافة ومحافظ بنى سويف يشهدان الليلة السابعة من ليالى رمضان
وزيرة الثقافة ومحافظ بنى سويف يشهدان الليلة السابعة من ليالى رمضان
فعاليات رمضان الثقافية قصور الثقافة الممشى السياحي وزارة الثقافة فرقة بني سويف للفنون الشعبية

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