الأحد 09 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

حزلقوم مالك لفريق الشرابية للشرابات.. ملخص الحلقة 18 من الكبير أوي 7

حزلقوم
حزلقوم

بدأت الحلقة 18 من مسلسل الكبير أوي 7 بوجود حزلقوم يخرج من سيارته إلى مصنعه الجديد الشرابية للشرابات بعدما حصل عليه بحكم من المحكمة بسبب ديون سعدون صاحب المصنع.

 

احداث مسلسل الكبير اوي 7 الحلقة 18

وخلال احداث مسلسل الكبير اوي 7 الحلقة 18 ، قرر حزلقوم الذي يلعب دوره الفنان أحمد مكي وشقيق الكبير عمدة المزاريطة وجوني، بمجرد دخوله المصنع أن يكون هناك إنتاج شرابات جديدة باللون الكستنائي والبرتقالي، وهو الأمر الذي أسعده كثيرا خاصةً أنه لم يجد أي لون برتقالي في المصنع بمجرد دخوله له.

وشعر حزلقوم، بسعادة كبيرة عندما علم أنه يملك نادي باسم الشرابية للشرابات، وقرر أن يعطي الفريق أموال ومكافآت أن انجزوا المهم، وسيكون لديهم مكافأة شهر كامل إن أحرزوا هدف الفوز. في الدقيقة ٩٠.

وخسر فريق الشرابية للشرابات المملوك لحزلقوم بنتيجة 5/ 0، ليخسر حزلقوم يسلمه سياراته التي تراهن عليها قبل المباراة.

 

مواعيد إعادة مسلسل الكبير اوي 7 الحلقة 18

وتعاد الحلقة الـ١٨ من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع في تمام الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، والساعة 2 مساء، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 7.30 مساء ويعاد الساعة 1.45 صباحًا والساعة 3.30 مساء، بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it الرقمية الساعة 6.20 مساء.

مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 18.. فريق حزلقوم يخسر بنتيجة 5 أهداف نظيفة

مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 18.. حزلقوم يطلب من فريقه هدف في الدقيقة 90


أبطال مسلسل الكبير أوي 7


مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي.


وظهر عدد كبير من الفنانين كضيوف شرف في الحلقات الأولى من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع من بينهم الفنانة نور اللبنانية التي جسدت شخصية الدكتورة جميلة استشاري العلاقات الزوجية، والفنان علاء مرسي الذي لعب شخصية عم فخري، والفنان أوتاكا الذي جسد شخصية سائق التاكسي محمود ريجاتا، والفنان الكبير أحمد السقا الذي ظهر بشخصيته الحقيقية ضمن أحداث المسلسل، ومؤخرًا في الحلقات الماضية ظهرت الفنانة أيتن عامر ضيف شرف المسلسل حتي الحلقة الثانية عشر.

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