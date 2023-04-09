"الحياة" تعبر "سيتي كلوب" بنتيجة ثقيلة وتصعد لدور نصف نهائي دورة المتحدة

أنهى فريق قناة الحياة مباراته أمام فريق سيتى كلوب في ربع نهائي دورة المتحدة للخدمات الإعلامية الرمضانية بفوزه بأربعة أهداف مقابل هدف، ليتمكن من الصعود لمواجهة فريق أون تايم سبورت في نصف نهائي الدورة والتي تقام مبارياتها على ملاعب مركز شباب الجزيرة.

واكتمل مربع الفرق المشاركة لنصف النهائي لتكون المواجهة بين فريق القاهرة الإخبارية وسينرجي وفريق قناة الحياة واون تايم سبورت.

وانطلقت أولى منافسات اليوم بين فريق جريدة الدستور نظيره فريق قناة أون تايم سبورت في تمام الساعة 9:30 مساء، حيث نجح فريق “الدستور” صاحب القميص البرتقالي من اجتياز عقبة فريق الوطن في دور الـ16 النهائي وفريق موقع مبتدا في ثمن النهائي ضمن منافسات دورة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمقامة على ملعب مركز شباب الجزيرة.

وتأهل أمس فريق القاهرة الإخبارية لنصف النهائي بعد الفوز على فريق استادات بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف فيما نجح فريق سينرجي في تحقيق الفوز على فريق "بي إنتراكتيف" بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وتمكنت 8 فرق من الصعود لدور ربع النهائي للدورة بعد فوز استادات على CBC سفرة بثلاث أهداف نظيفة وفريق القاهرة الإخبارية والذي صعد على حساب القناة الأولى بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل بهدف لكل فريق، وفريق بي انتراكتيف بعد الفوز على ON T بضربات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، وسينرجى بعد الفوز على دى إم سى بهدف دون رد، وفريق والدستور بعد الفوز على مبتدا بنتيجة 1-0 وفريق ON Time Sports بعد فوزها على فريق كورة بلس بنتيجة 1-0 وفريق قناة الحياة بعد فوزه بهدفين مقابل هدف واحد كما حقق فريق سيتى كلوب الفوز على اليوم السابع بنتيجة 3/0 ضمن مباريات دور الـ16 من الدورة.