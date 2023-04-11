كتب تحت الطبع.. "عبد الحميد بك العبادي".. و"سبل مقترحة إلى الحرية"

ثمة عناوين جديدة تضيف بعدًا معرفيًا في طريقها إلى المكتبة المصرية والعربية؛ تتنوع بين الأكاديمي والتراثي؛ نرصدها في هذا التقرير:

عبد الحميد بك العبادي

يصدر قريباً عن الهيئة المصرية العامة للكتاب كتاب "عبد الحميد بك العبادي.. المؤرخ الأديب" للدكتور علاء مصري النهر؛ وذلك ضمن سلسلة "تاريخ المصريين".

عبد الحميد عبد العزيز منصور العبّادي (1892ـ 1956م) عالم بالتاريخ الإسلامي، من كبار المؤرخين والباحثين المصريين، عضو في المجمع العلمي العربي بدمشق، أستاذ جامعي، وكان عميداً لكلية الآداب في جامعة الإسكندرية من 1942ـ1952.

يعدّ من جيل الأوائل الذين أسسوا الجامعة المصرية وأسهموا في الحياة الجامعية على أسس قوية متينة.

له العديد من الكتب التاريخية أهمها: “الدولة الإسلامية تاريخها”، و"المجمل في تاريخ الأندلس" وفي هذا الكتاب وضع العبادي خبرته النظرية والعملية وذلك أنه سافر إلى الأندلس ودرس مواقع المعارك والمدن والمراكز ورسم الخرائط، وأكد أهمية دراسة تاريخ المغرب والأندلس، لأن مراكز الاتصال بين العالم الشرقي وما فيه من حضارة ونظم والعالم الغربي كانت في هذه المنطقة، كما شرح في كتابه المذكور عملية الفتح العربي لشبه الجزيرة الإسبانية، والأسباب التي دعت العرب إلى ذلك، واستعرض قيام دولة بني أمية بالأندلس منذ عهد عبد الرحمن الداخل (صقر قريش) مروراً بعصور ملوك الطوائف، ومن ثم تمزق وحدة الأندلس، وأفرد فصلاً لموقعة الزَّلاَّقة وحكم المرابطين في الأندلس، وتحدث في هذا الكتاب مفصلاً حروب الاسترداد لغرناطة وكيفية سقوطها في آخر أيام دولة بني الأحمر 1233ـ1492م، وزود كتابه هذا بالخرائط عن المغرب والأندلس، وعرّب أسماء المدن والمواقع التي عاينها شخصياً، وصور من التاريخ الإسلامي ب«مجلدين»: العصر العربي والعصر العباسي.

كما ترجم كتاب: “علم التاريخ” لهرنشو عن الإنجليزية، وأضاف إليه فصلاً من التاريخ عند العرب، انتخب عضواً بالمجمع اللغوي بالقاهرة، والمجمع العلمي العربي بدمشق، وسافر إلى إسطنبول مع صديقه أحمد أمين لدراسة المخطوطات العربية بمكتباتها، وقد زار العباّدي إسبانيا غير مرة لدراسة الآثار الإسلامية الأندلسية، ورسم الخرائط لها، ووضع خبراته في خدمة تدريس تاريخ المغرب والأندلس في الجامعات المصرية.

وتعنى سلسلة "تاريخ المصريين" بإثراء المعرفة التاريخية وإعلاء شأن ثقافتها، وذلك بنشر الدراسات والمؤلفات التاريخية القيمة الملتزمة بقواعد البحث العلمي وتقاليد الكتابة الأصيلة فى التوثيق والأسلوب التي يكتبها المصريون عن تاريخ مصر والعالم، والتي يكتبها غيرهم عن مصر والمصريين، وهى لا تهتم بتاريخ الحكام والأنظمة السياسية والنخب فحسب وإنما تهتم على نحو خاص بتاريخ الشعوب والموضوعات والقضايا التاريخية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفكرية وفى جميع عصور التاريخ القديم والوسيط والحديث والمعاصر.

"سبل مقترحة إلى الحرية" لـ راسل

يصدر قريبًا عن دار الرافدين بترجمة عمر فتحي كتاب "سبل مقترحة إلى الحرية" لـ"برتراند راسل"، ويتضمن الكتاب تحليلا فلسفيا للأنظمة الاجتماعية والاقتصادية اللي كانت ولازالت حياتنا تتشكل في سياق الصراع ما بينها.

برتراند أرثر ويليام راسل (18 مايو 1872 - 2 فبراير 1970) إيرل راسل الثالث، فيلسوف وعالم منطق ورياضي ومؤرخ وناقد اجتماعي بريطاني. في مراحل مختلفة من حياته، كان راسل ليبرالياً واشتراكياً وداعية سلام، إلا أنه أقر أنه لم يكن أياً من هؤلاء بالمعنى العميق. وعلى الرغم من قضائه معظم حياته في إنجلترا، وُلد راسل في ويلز وتوفي عن عمر ناهز ال 98 عاما.

قاد راسل الثورة البريطانية «ضد المثالية» في أوائل القرن العشرين، يعد أحد مؤسسي الفلسفة التحليلية إلى جانب سلفه كوتلب فريج وتلميذه لودفيش فيتغنشتاين كما يعتبر من أهم علماء المنطق في القرن العشرين. ألف بالشراكة مع أي. إن. وايتهيد مبادئ الرياضيات في محاولة لشرح الرياضيات بالمنطق. وتعد مقالته الفلسفية عن التدليل نموذجا فكرياً في الفلسفة. ولا زال لعمله أثراً ظاهراً على المنطق والرياضيات ونظرية المجموعات واللغويات والفلسفة وتحديدًا فلسفة اللغة ونظرية المعرفة والميتافيزيقيا.

كان راسل ناشطاً بارزاً في مناهضة الحرب وأحد أنصار التجارة الحرة ومناهضة الإمبريالية. سجن بسبب نشاطه الداعي للسلام خلال الحرب العالمية الأولى، وخسر جراء ذلك منصبه كأستاذ في جامعة كامبردج. قام بحملات ضد أدولف هتلر وانتقد الشمولية الستالينية وهاجم تورط الولايات المتحدة في حرب فيتنام، حيث عمل على تشكيل المحكمة دولية (رسل-سارتر) مع الفيلسوف الفرنسي جان بول سارتر، لمحاكمة الولايات المتحدة على جرائمها في فيتنام، كما كان من أنصار نزع الأسلحة النووية، فوقع مع ألبرت أينشتاين بيانًا ضدها عرضه للسجن في عام 1961.

حاز عام 1950على جائزة نوبل للأدب «تقديراً لكتاباته المتنوعة والمهمة والتي يدافع فيها عن المثل الإنسانية وحرية الفكر».

"العقائد المسيحية في تعاليم آباء الكنيسة" لإنطوان جرجس

يصدر قريباً أيضاً كتاب "العقائد المسيحية فى تعاليم آباء الكنيسة" عن منشورات ثيؤلوجيا لإنطوان جرجس، من تحرير بيشوي مجدي.

ويقدم الكتاب شرح لاهوتي عقيدي أرثوذكسي لأهم عقائد المسيحية، الثيؤلوجية (اللاهوتية)، والخريستولوجية (المسيحانية)، والسوتيريولوجية (الخلاصية)، والاسخاتولجية (الأخروية).

ونقدم لكم من أجواء الكتاب :"هكذا يتضح لنا في الأخير اختلاف المفاهيم حول تدبير الخلاص بين اللاهوت الغربيّ مُمثَّلًا في اللاهوت المدرسي في العصر الوسيط، ومن بعده اللاهوت البروتستانتي، وبين اللاهوت الشرقيّ مُمثَّلًا في آباء الكنيسة الذين يرون في تدبير الخلاص مبادلة خلاصية شفائية، وليست مبادلة عقابية، والذين يؤكِّدون على وجودنا الكياني في المسيح أثناء تدبيره الخلاصي، وإنه ليس مُجرَّد مثال على فضيلة البذل والحب، وكأنه مُنفصِل عنّا، بل نحن ندخل ونتَّحد معه في عمق السرّ الإلهيّ العجيب الذي صنعه لأجلنا.

لم يكن المسيح مُجرَّد ترضية أو إيفاء لدَّين خطية آدم وخطايانا كما يُعلِّم البعض في أيامنا، بل هو مُتَّحِد بنا وبطبيعتنا ليُؤلِّهنا ويُؤلِّه طبيعتنا فيه، ويستبدل الموت بالحياة، والظُّلمة بالنور، والغلبة بالنُصرة، واللعنة بالبركة، والضعف بالقوّة".