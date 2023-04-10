ضياء رشوان يكشف تفاصيل لقائه اليوم مع 10 منظمات لحقوق الإنسان

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إنه منذ دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحوار الوطني في رمضان الماضي، وهو موجه لكل الفئات بالمجتمع المصري عامة والأحزاب السياسية بشكل خاص.

50 مادة بالدستور المصري تتحدث عن الحقوق العامة للإنسان

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لتغطية خاصة لقناة "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية خلود زهران، أن المجتمع الوطني والجمعيات والمنظمات المهتمة بحقوق الإنسان، كلها مدعوة للحوار، مشيرًا إلى أن الدستور المصري به 254 مادة ووجدنا به 50 مادة تتحدث عن الحقوق العامة للإنسان، مشيرًا إلى أن الحوار الوطني يضم 3 محاور المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي.

وأوضح أن المحور السياسي به 5 لجان وأكثرهم تفصيلًا لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة وهو نص الدستور وبها 7 قضايا رئيسية وهناك حقوق التعليم وغيرها، وبالتالي اجتماع اليوم مع منظمي حقوق الإنسان حضره 10 منظمات وعددًا كبيرًا من الممثلين و الحقوقيين المستقلين وعكس الاهتمام الشديد بهذه القضية وحرص كبير منهم على المشاركة في الحوار الوطني وتحدثنا بكل حرية وهي نفسها التي ستكون في جلسات الحوار الوطني المذاعة.