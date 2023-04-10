الإثنين 10 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ضياء رشوان يكشف تفاصيل لقائه اليوم مع 10 منظمات لحقوق الإنسان

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إنه منذ دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحوار الوطني في رمضان الماضي، وهو موجه لكل الفئات بالمجتمع المصري عامة والأحزاب السياسية بشكل خاص.

50 مادة بالدستور المصري تتحدث عن الحقوق العامة للإنسان

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لتغطية خاصة لقناة "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية خلود زهران، أن المجتمع الوطني والجمعيات والمنظمات المهتمة بحقوق الإنسان، كلها مدعوة للحوار، مشيرًا إلى أن الدستور المصري به 254 مادة ووجدنا به 50 مادة تتحدث عن الحقوق العامة للإنسان، مشيرًا إلى أن الحوار الوطني يضم 3 محاور المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي.  

وأوضح أن المحور السياسي به 5 لجان وأكثرهم تفصيلًا لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة وهو نص الدستور وبها 7 قضايا رئيسية وهناك حقوق التعليم وغيرها، وبالتالي اجتماع اليوم مع منظمي حقوق الإنسان حضره 10 منظمات وعددًا كبيرًا من الممثلين و الحقوقيين المستقلين وعكس الاهتمام الشديد بهذه القضية وحرص كبير منهم على المشاركة في الحوار الوطني وتحدثنا بكل حرية وهي نفسها التي ستكون في جلسات الحوار الوطني المذاعة.

10 منظمات المجتمع المصري الدستور الحوار الوطنى ضياء رشوان

مواد متعلقة

ضياء رشوان يطلب سرعة إرسال الأسماء المقترح مشاركتها فى جلسات لجان الحوار الوطنى

ضياء رشوان يوجه الشكر إلى الرئيس السيسي لاستجابته السريعة لمقترح الحوار الوطني

ضياء رشوان: لم يحدث فى تاريخ نقابة الصحفيين حديث حول «التزوير»

الأكثر قراءة

«الدستور» تحاور «سيد العمدة».. أحمد فهيم: تشبيهى بالراحل خالد صالح «شرف كبير»

الرئيس السيسى يفاجئ قسم شرطة مدينة نصر أول بالزيارة (فيديو وصور)

نجاد البرعى يكشف لـ"الدستور" كواليس لقاء إدارة الحوار الوطنى مع قادة المنظمات الحقوقية

كشف حقيقة ضبط شخص من قبل ضابط شرطة بدون وجه حق

اليوم تشييع جنازة ضحية كلب مذيعة شهيرة بالشيخ زايد من مسجد الشرطة

الحلقة 18 "ضرب نار".. "الكوماندا" ينفذ أول عملية تهريب سلاح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

كتيبة 101.. موقعة الشيخ زويد.. يوم الحقيقة والفرز وسقوط الأقنعة!

ماجد حبته

أمعاء البنتاجون على الأرصفة!

محمد العسيري

لروحنا نعود.. ونبقى إحنا

محمود خليل

رمضان «التواصلية الجماعاتية»

محمد المعتصم

الست منى زكى

وائل لطفي

تحت الوصاية

أحمد الصغير

كيف قاوم المصريون الحملة الفرنسية؟! (3).. محمد كريم..علماء الأزهر.. السيد عمر مكرم.. سليمان الحلبى.. زعماء صنعتهم الأقدار!

محمد عمر

رسالة للسودان.. مصر ستظل معكم قلبا وقالبا

صور

زيارة الرئيس السيسى المفاجئة لقسم شرطة مدينة نصر وحواره مع الضباط والأفراد (ألبوم)

احتفال "غزوة بدر" في السيدة نفيسة بحضور وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة ونقيب الأشراف

أوسطه مغفرة.. صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص

محطة تل أبيب

المزيد

اجتماع مفاجئ بين نتنياهو ولابيد.. هل ناقشا بدء عملية عسكرية على غزة؟

شكوى لمجلس الأمن بسبب مسيرة لوزراء إسرائيلين لتعميق الاستيطان

الجيش الإسرائيلى يقصف منزل شقيق بشار الأسد