الأحد 09 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 18.. حزلقوم مدير شركة الشرابية للشرابات

صور.
صور.

ظهر حزلقوم شقيق الكبير أوي عمدة المزاريطة الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد مكي ضمن أحداث الحلقة 18 من مسلسل الكبير أوي 7 الجزء السابع، وهو يرتدي ملابس غير متناسقة يغلب عليها اللون البرتقالي.

 

احداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 18

ويصل حزلقوم الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد مكي ضمن أحداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 18 إلى شركته الجديدة التي حصل عليها وهي شركة الشرابية للشرابات، ويصطدم مع مدير الشركة أمجد عابد الذي يلعب دور الأستاذ نبيل، قائلًا: "إيه دا شركة طويلة عريضة مفيش فيها حاجة باللون البرتقالي، طب حتي افرشوا سجادة مكتوب عليها ويلكم".

وخلال احداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 18 ، يطلب حزلقوم الذي يلعب دوره الفنان أحمد مكي من مدير الشركة إحضار شراب برتقالي اللون، قائلًا: "أنا محتاج شراب لونه برتقالي بلاس عنصرية أنا مش عايز شرابات لونها اسود"، ويقترح مدير الشركة عليها أن يذهب إلى المكان الآخر لأن هنا مكان صنع الشرابات، ويخبره حزلقوم بأنهم طلبوا منه أن يأتي إلى هنا ومن ثم يكتشف أن حزلقوم هو صاحب المصنع.

مدير شركة الشرابية.. أمجد عابد ضيف شرف مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 18

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مواعيد إعادة عرض مسلسل الكبير أوي 7 

وتعاد الحلقة 18 من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع في تمام الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، والساعة 2 مساء، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 7.30 مساء ويعاد الساعة 1.45 صباحًا والساعة 3.30 مساء، بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it الرقمية الساعة 6.20 مساء.

 

أبطال مسلسل الكبير أوي 7

مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي.

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