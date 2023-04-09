الأحد 09 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تونس تحبط محاولات للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البرية والبحرية

الهجرة غير الشرعية
الهجرة غير الشرعية

أحبطت السلطات التونسية محاولات للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البرية والبحرية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي - في بيان اليوم /الأحد/ إنه في إطار العمليات الاستباقية للحد من ظاهرة الإبحار خلسة تمكنت وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات صفاقس، سوسة ، نابل ، المنستير و المهدية من ضبط 27 شخصا تونسيا بصدد التحضير للقيام بعمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة.

وأشار إلى انه تم إحباط 22 عملية اجتياز و نجدة و إنقاذ 451 من طرف إقليمي الحرس البحري بالوسط و الساحل .

حيث تمكنت الوحدات العائمة التابعة لإقليم الحرس البحري بالوسط من إحباط 12 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة و نجدة و إنقاذ 347 مجتازا من بينهم عدد 318 من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء و البقية تونسيين .

فيما تمكنت وحدات تابعة لإقليم الحرس البحري بالساحل من إحباط عدد 10 عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة و نجدة و إنقاذ عدد 104 مجتازين من بينهم عدد 104 تونسيين و البقية من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء.

كما تمكنت دورية تابعة للفرقة المركزية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص تابعة لإقليمي الحرس الوطني بالمهدية و الحرس البحري بالوسط من تفكيك شبكة مختصة في تنظيم عمليات اجتياز الحدود البحرية خلسة و إلقاء القبض على 4 من عناصرها و ضبط 18 تونسيا بصدد التحضير للقيام بعمليات إبحار خلسة كما تم حجز لديهم مراكب بحرية ، محركات ،وزوارق و كمية من مخدر الكوكايين.

وفي سياق متصل ، تمكنت دورية تابعة لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمنطقة الحرس الوطني بالتضامن إقليم أريانة من ضبط شخص لانتمائه إلى تنظيم إرهابي و محكوم عليه بالسجن لمدة 13 سنة .

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