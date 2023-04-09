الأحد 09 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

مسلسل جميلة الحلقة 18| ريهام حجاج تتراجع عن فكرة التنازل عن الميراث بسبب شقيقها

مسلسل جميلة
مسلسل جميلة

عرضت منذ قليل مسلسل جميلة الحلقة 18 للنجمة ريهام حجاج، والذي تفاعل معه الكثيرين، بسبب الأحداث الشيقة والمثيرة، فالمسلسل تدور قصته حول شخصية جميلة، التي تدخل في الكثير من الصراعات الاجتماعية، مع أسرتها وأصدقائها.

مسلسل جميلة الحلقة 18

بدء المسلسل بمشهد تشاجر أكرم شقيق جميلة، والذي يجسد دوره الفنان نبيل عيسي، مع جميلة التي تقوم بدورها الفنانة ريهام حجاج، بعد علمه بما فعلته شقيقته مع مي، صديقتة التي يريد أن يتزوجها، حيث ذهبت لمي والتي تقوم بدوره الفنانة مروة الأزلي.

أحداث مسلسل جميلة الحلقة 18

تضمن المشهد تهديد أكرم لجميلة، بالزواج من مي رغم أنف الجميع، بالإضافة إلى رفع قضية عليها من أجل الحصول على الميراث قائلًا:"أنا هتجوزها غصب عنك وهاخد حقي".

انهارت جميلة بعد تشاجر شقيقها معها، حيث حاول زياد تهدئة الوضع، حيث تراجعت جميلة عن فكرة التنازل عن الميراث، كأحد أساليب الضغط على شقيقها أكرم بالعزوف عن الزواج من مي، التي كشفت حقيقتها جميلة، حيث وجدت أنها محكوم عليها بسنة سجن غيابيًا بتهمة السرقة.

أحداث مسلسل جميلة الحلقة 18| هل سينفذ أكرم تهديده ويتزوج من مي ؟

مسلسل جميلة بعد قليل.. ماذا سيفعل زياد بعد مشاهدة شهيرة مع رجب؟

قصة مسلسل جميلة وأبطال العمل

يشارك في بطولة المسلسل بجانب النجمة ريهام حجاج، العديد من نجوم الدراما، والذين ساهموا بشكل كبير في إنجاح العمل وهم سوسن بدر، يسرا اللوزي، عبير صبري، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل.

كما يضم فريق عمل مسلسل جميلة الفنان نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.
وهناك الكثير من قنوات العرض فمن المقرر أن تعرض قناة الحياة مسلسل "جميلة" عبر شاشتها فى رمضان 2023 يومياً فى الساعة 1:15 صباحاً، والإعادة الساعة 6:45 صباحا .

كما تعرض قناة cbc المسلسل عبر شاشتها يومياً الساعة 6:15 مساء، فيما أعلنت قناة on أن المسلسل الرمضاني سيعرض يوميا الساعة 11:15 مساء، ويعاد الـ5  صباحا.

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